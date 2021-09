Gianni Ferorelli:New York negli anni ’60 era una città piena di vita e diversità

Raccontata da Gianni Ferorelli Dai Mad Men del mondo pubblicitario alle rivolte di Harlem agli artisti del Greenwich Village, questa era la New York degli anni Sessanta.

rima che la recessione del 1969 contribuisse a far precipitare New York in un’era di droga, povertà e violenza, la città ha avuto un ultimo decennio di gloria di metà secolo, almeno in superficie. New York negli anni ’60 era una città piena di vita e diversità, dai dirigenti di Madison Avenue agli artisti dell’East Village, ma fu anche un periodo di turbolenze.

Durante gli anni ’60, una nuova ondata di immigrati stava iniziando a entrare. Mentre le leggi sull’immigrazione americane si rilassavano e i residenti bianchi si trasferivano nei sobborghi, New York City si stava trasformando in una metropoli multiculturale come il mondo non aveva mai visto.

Nel frattempo, le prime comunità LGBT stavano iniziando a formarsi nel Greenwich Village e a lottare, per la prima volta, per i propri diritti. Alla fine del decennio, il 28 giugno 1969, i manifestanti LGBT delle rivolte di Stonewall si sono opposti all’oppressione della polizia e hanno lanciato il moderno movimento di destra gay come lo conosciamo oggi.

Durante l’intero decennio, le persone in tutta New York – e altrove – stavano lottando per il cambiamento. New York negli anni ’60 ha visto innumerevoli scioperi e proteste. E, a volte, la protesta sfociava in violenza.

Durante la rivolta di Harlem del 1964, ad esempio, gli afroamericani si ribellarono alla brutalità della polizia dopo che un ufficiale aveva ucciso un ragazzo di 15 anni. La conseguente rivolta ha coinvolto circa 4.000 newyorkesi, lasciando più di 100 feriti e 450 arrestati.

Questo era lontano dall’unico momento di sconvolgimento di New York durante questo decennio tumultuoso. Per quanto gli anni ’60 siano stati un periodo di vitalità, cultura e ricchezza, è stato anche un periodo in cui piccole crepe hanno iniziato a scivolare sullo sfondo della vita quotidiana, di solito lasciate inosservate, avvertendo del crollo imminente.