gianni-morandi-allo-stadium-di-rimini,-fan-in-delirio.-e-sul-palco-spunta-jovanotti

Rimini, 10 marzo 2023 – Gianni Morandi è tornato a Rimini e… ha aperto tutte le porte. Oltre cinquemila fan ieri all’Rds Stadium, per la prima data del nuovo tour dell’eterno ragazzo di Monghidoro. Sul palco è spuntato a sorpresa anche Jovanotti per un duetto esaltante.

Tra il pubblico settantenni e giovanissimi in delirio per i suoi cavalli di battaglia e per i motivi dell’ultimo album “Evviva!”. E’ partito alla grande da Rimini il tour “Go Gianni Go”. Il cantante, 78 anni, conduttore anche del Festival di Sanremo 2023, viaggerà in tutta Italia, toccando i palazzetti di Milano, Roma, Firenza, Torino, Bologna e Bari.

Sono bastati pochi accordi e all’Rds Stadium si è scatenato il tifo infernale dei fan. La festa per la verità era iniziata alcune ore prima, con l’apertura dei cancelli. “E’ più bello di vent’anni fa dice Nadia, 40 anni – ha molta classe”. Due coetanee si spingono oltre: “E’ sempre lo stesso ragazzo”. Ci sono anche ragazzine di 15 anni: “Vieni qui Gianni. Vieni qui”. Il dialogo continua tra vari striscioni e cartelli: “Vai Gianni, il mito continua”. “Gianni sei fantastico, il mio numero di telefono è…”.

Poi la musica prende il sopravvento. La scaletta prevede brani storici della sua discografia, oltre ai brani del suo nuovo album Evviva!. Un grande repertorio, da oltre 550 brani, che include successi storici come “Andavo a cento all’ora” o “In ginocchio da te”, oltre a “Bella Signora” e “Apri tutte le porte”.

Affiancato da una band di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova beach part y, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. Man mano che la scaletta si materializza, non sono mancate le incursioni con i ricordi da parte dello stesso Morandi e dei suoi fan. Ricordi che ha costruito qui in tanti anni passati in Romagna, fin dai suoi inizi nelle tappe del Cantagiro, alle estati passate a con i bimbi piccoli (Marco e Marianna) sulla spiaggia, alla partita al ’Romeo Neri’ nel 1997 quando si fratturò un braccio, per poi ricordare le sue escursioni nella corsa in una “Strarimini” del 1998. Senza dimenticare che qui è stato attore per la serie Rai “Diventerò padre”.

valipomponi