All’apice del successo negli anni ’60 Gianni Morandi ha incontrato il primo amore della sua vita, Laura Efrikian anche lei in quel periodo attrice debuttante che si era fatta notare per la sua bellezza spontanea e sincera oltre che per il suo talento. Gianni e Laura sono stati anche protagonisti d’alcuni film dell’epoca, detti Musicarelli, dove raccontavano il loro amore. Dopo due anni dal loro incontro hanno deciso di sposarsi, nel 1966, e hanno avuto anche 3 figli: Serena, Marianna e Marco. La primogenita è morta dopo poche ore dalla nascita e l’evento ha segnato particolarmente i due artisti.

Morandi e Efrikian solonotizie24

Gianni Morandi e Laura Efrikian amore a prima vista

Gianni Morandi e Laura si sono amati molto, ma dopo 10 anni dalla celebrazione delle nozze hanno deciso di separarsi. Il loro rapporto è andato in crisi a causa soprattutto del momento negativo vissuto dal cantante che dopo tanti successi sembrava avviarsi sulla via del tramonto professionale. Secondo quanto riferito dalla Efrikian questo ha mandato in crisi Gianni e anche la loro vita matrimoniale:

“Come in tutti i legami di coppia che finiscono, le cause sono complesse, sfaccettate. Nel nostro caso, fu determinante la crisi professionale che investì Gianni, dopo svariati anni di successi strepitosi e di riflettori puntati. Era una condizione che lui non riusciva ad accettare”. Ha riferito l’ex attrice al Corriere della sera.

Morandi e Efrikian solonotizie24

Leggi anche —->Serena Grandi e Gianni Morandi storia d’amore travolgente: perché lui l’ha lasciata

Gianni Morandi e Laura Efrikian come sono i rapporti oggi

Oggi nella vita di Gianni Morandi c’è Anna Dan, sua spalla e persona molto presente nella vita del cantante. Laura e l’artista hanno mantenuto rapporti di civili e amichevoli grazie anche alla presenza dei due figli che oggi adulti li hanno anche resi nonni.

Leggi anche —->Gianni Morandi mostra le dita senza bende: la foto dopo le ustioni

I due ex coniugi non hanno conservato nessun rancore ma soprattutto sono riusciti a salvare l’affetto sincero che nutrono l’uno per l’altro. Laura in più occasioni ha dichiarato d’aver compreso quanto Morandi abbia sofferto in quel periodo no, è stato un momento difficile anche per lei: “Gli proponevo altre esperienze, viaggi che lo distogliessero dai suoi pensieri. Ma il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse.”