Gianni Morandi nella bufera, sui social vanno diretti contro di lui e la sua risposta è da applausi

Gianni Morandi è un artista di successo apprezzato in tutto il mondo da giovani e adulti. Ma non solo, è anche un uomo educato e gentile che ha sempre dimostrato nei confronti del suo pubblico gentilezza e onestà. Nelle ultime ore l’artista è finito al centro della polemica per aver indossato un completo, giacca e pantaloni, di colore rosa. In molti hanno associato il suo abbigliamento al DDL Zan e proprio sulla questione si è aperto un dibattito sui social al quale lo stesso Morandi ha risposto con pacatezza e sincerità. Ma, quali sono state le parole del noto cantante?

Gianni Morandi pubblica il videoclip del brano ‘L’Allegria’

Gli ultimi mesi non sono stati per nulla semplici per Gianni Morandi che a causa di un brutto incidente domestico è stato costretto al ricovero in ospedale. L’artista infatti lo scorso mese di marzo mentre stava bruciando delle sterpaglie è finito in mezzo alle fiamme riportando delle brutte ustioni a causa delle quali è stato ricoverato in ospedale per un po’ di tempo. Oggi tutto questo rappresenta solamente un brutto ricordo e nonostante abbia ancora un braccio fasciato ecco che l’artista è tornato a fare quello che più ama ovvero cantare. Proprio pochi giorni fa è stato pubblicato il videoclip del nuovo brano di Gianni Morandi intitolato ‘L’Allegria’. Nel video in questione compaiono anche due volti molto noti ed amati ovvero Valentino Rossi e Lorenzo Jovanotti ma a catturare l’attenzione del pubblico è stato un particolare dettaglio. Stiamo parlando del completo di colore rosa indossato da Gianni Morandi.

La polemica sui social

Nelle scorse ore Gianni Morandi, che sui social è seguito da moltissime persone, ha condiviso uno scatto con lui protagonista vestito con un completo composto da giacca e pantalone di colore rosa e camicia nera. L’artista ha citato proprio lo stylist che gli ha proposto questo look ovvero Nick Cerioni e rivolgendosi ai fan ha chiesto quale fosse il loro parere. “Con questo abito ho girato il video de “L’Allegria”. Come mi sta?”, queste le parole scritte da Gianni Morandi come didascalia alla fotografia postata su Facebook. Ed ecco che subito dopo è arrivata la pioggia di commenti scritti dai fan.

Il commento di una fan e la risposta dell’artista

A colpire l’artista in particolar modo è stato il commento di una giovane di nome Anna la quale ha commentato la fotografia scrivendo “L’ho notato ieri, Gianni. In silenzio, con pacatezza, stai dando una mano all’approvazione del ddl Zan? Per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere?”. A queste parole Gianni Morandi ha risposto in maniera semplice e diretta. “Anna, magari bastasse un vestito. Mi vestirei di rosa tutti i giorni. Un bacio”, queste le sue parole.