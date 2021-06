gianni-morandi-ridicolizza-madame-sui-social:-“non-ha-mai-fatto-niente”

Tanto brava quanto spigolosa, Madame ha fatto discutere con le sue dichiarazioni. E Gianni Morandi interviene con un “avvertimento”.

Si era definita “una 19enne veneta scorbutica”, la giovane cantante Madame. Una interprete musicale dotata di grandissimo talento ma di poca predisposizione a fare quel che un personaggio pubblico della sua caratura dovrebbe.

Gianni Morandi

Il riferimento è al diniego di concedere foto ed autografi ai propri fans. A meno che quest’ultimi non dimostrino di comprare i suoi dischi ed i biglietti dei suoi concerti.

Un aut aut che però ha generato grosse polemiche. Diversi vip hanno criticato la ragazza per questa sua presa di posizione, non ultimo Gianni Morandi.

Il grande artista originario di Monghidoro, in provincia di Bologna, è celebre per la sua bravura microfono alla mano ed anche per l’umanità e per il fatto di mettere la gente prima di ogni cosa.

Il consiglio a Madame che sà di monito per il futuro

Da uno come lui una dichiarazione come quella di Madame non sarebbe mai arrivata. Lui si che si alzerebbe mentre sta mangiando per concedere una foto ad un fan.

Su questa questione, Gianni Morandi interviene affermando che qualche piccolo sacrificio fa parte del gioco. Bisogna che il vip di turno capisca che gli altri possono vederlo con occhi diversi.

E che l’incontro con una celebrità è uno di quegli eventi che può capitare una sola volta nella vita. Per cui, ad ogni ora, in ogni momento, un personaggio dotato di fama dovrebbe sempre mettersi a disposizione del proprio pubblico.

E questo a prescindere se un ammiratore abbia o meno fatto qualcosa per meritare considerazione. Ne va della propria immagine, e magari questa è una cosa che Madame potrà comprendere meglio una volta che avrà maturato maggiore esperienza.

Il grande artista emiliano ha affrontato questo argomento nel corso di una intervista, concludendo il tutto in maniera davvero emblematica: