gianni-morandi-scalda-la-voce-con-tananai-prima-del-concerto-di-oggi-a-bologna.-il-video

Bologna, 21 marzo 2023 – Si scalda le ossa e si scalda la voce. Gianni Morandi, appoggiato al muro chiaro della sua casa di San Lazzaro si gode i raggi del sole pomeridiano, e passa il tempo canticchiando sopra un brano di Tananai, che suona dal suo cellulare prima del concerto di stasera all’Unipol Arena.

Scaletta concerto Gianni Morandi, Bologna attende l’Eterno ragazzo





La data è sold out, ma il Giannone nazionale regala un po’ di spettacolo anche sui social.

E allora canta ‘Tango’:

Amore tra le palazzine a fuoco La tua voce riconosco Noi non siamo come loro È bello, è bello, è bello È bello stare così

Gianni ‘celebra il brano di Sanremo’, dove quest’anno è stato un co-conduttore d’esperienza, mai eccessivo, garbato. E sono tutti certi che verrà accolto a braccia aperte dal pubblico bolognese, il suo pubblico.

Gianni Morandi a Bologna, la scaletta del concerto

Per il tour, prodotto da Trident Music, Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico ‘Evviva!’, uscito il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del ‘Jova Beach Party‘, che hanno animato la scorsa estate con performance iconiche e inediti duetti.

Vittorio Rienzo