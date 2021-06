gianni-sperti-accusato-di-aver-fatto-un-ritocchino,-la-risposta-dell’opinionista-di-uomini-e-donne

in foto: Foto realizzata da Alberto Della Porta

Negli ultimi giorni, Gianni Sperti ha condiviso con i suoi follower gli scatti di un recente servizio fotografico realizzato da Alberto Della Porta. Le nuove foto dell’opinionista di Uomini e Donne, pubblicate su Instagram, sono state accolte, come di consueto, da una valanga di complimenti. “Sei pazzesco“, “Che bella foto“, “Sei bellissimo“, “Quanto fascino“: si legge tra i commenti. Come spesso accade, sopratutto quando si è esposti a un milione di follower, non sono mancate alcune critiche.

L’accusa di aver fatto un ritocchino e la risposta di Sperti

Tra i commenti piovuti sul profilo Instagram di Gianni Sperti, ci sono quelli di chi si dice convinto che sia ricorso al ritocchino. In particolare, alcuni evidenziano le labbra a loro dire più carnose del solito. In realtà, il ballerino ha smentito di avere fatto un ritocchino di recente. In un post pubblicato nelle Instagram Stories ha fatto una importante precisazione relativamente alle ultime foto pubblicate:

“La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie. P.S: Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.

Come è cambiato Gianni Sperti negli anni

Gianni Sperti ama giocare con il suo look. Nel corso degli anni ha reinventato la sua immagine, soprattutto quando si è trattato di optare per tagli diversi. Come è possibile vedere nella foto in alto, in passato ha sfoggiato lunghi capelli mossi, che gli davano un aspetto più da “bello e dannato”. Poi, per lungo tempo ha portato i capelli rasati. Più di recente, invece, sembra prediligere un taglio corto – spesso con ciuffo – e una barba molto curata.