Personaggio molto amato alla corte di Uomini e Donne Gianni Sperti è parte integrante del format d’anni. Maria de Filippi l’ha voluto come opinionista e oggi i suoi commenti in studio sono molto apprezzati. Gianni ha debuttato a Mediaset come ballerino, dopo aver partecipato a vari programmi tv è approdato a Buona Domenica dove ha conosciuto e sposato Paola Barale: il matrimonio è poi naufragato. La popolarità di Sperti è poi cresciuta grazie alla sua presenza come professionista ad Amici e poi come opinionista a Uomini e Donne, ruolo che occupa con estrema serietà e passione.

Gianni Sperti: “Sono sempre stato camaleontico”

Molto attivo anche sui social Gianni Sperti condivide molto della sua vita professionale, e non manca di rivelare momenti del suo quotidiano. Presente in tv da tantissimi anni Sperti è molto apprezzato anche per i suoi frequenti cambiamenti di look, è sempre stato predisposto a cambiare la sua immagine anche da un giorno all’altro. In più occasioni si è definito camaleontico un lato del suo modo d’essere che gli piace molto e che riceve molto consensi anche da parte del pubblico, soprattutto quello social che non manca di lasciargli un like appena possibile.

La scorsa Estate ha tagliato i suoi capelli molto corti e li ha tinti di biondo platino sorprendendo tutti: “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio.” ha dichiarato l’ex ballerino spiegando che questi cambiamenti sono parte del suo modo di vivere. Sperti ha poi concluso: “Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita”.

Gianni Sperti spunta la foto con i capelli lunghi e pizzetto

La tendenza di Gianni Sperti a cambiare look frequentemente risale a quando era molto giovane. Artista eclettico e ballerino di talento l’opinionista negli anni ha cambiato più volte look. In rete circolano alcuni scatti che ritraggono Sperti molto giovane con capelli lunghi ricci e pizzetto molto sottile.

Nelle immagini si vede l’ex marito di Paola Barale al debutto della sua carriera, quasi irriconoscibile anche se lo sguardo e il sorriso sono gli stessi di oggi. Di sicuro l’opinionista sorprenderà ancora i suoi fans: quale sarà il suo prossimo look?