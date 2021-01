Gianni Sperti curiosità, in cosa è laureato l’opinionista di Uomini e Donne

Tutti conoscono il percorso televisivo di Gianni Sperti a Uomini e Donne, ma sapete in cosa è laureato l’opinionista?

I più giovani lo conoscono come opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, però, in passato aveva già fatto carriera come ballerino in televisione. La sua carriera ad un tratto ha subito un arresto e per diverso tempo Gianni ha vissuto un periodo buio. A sollevarlo dai problemi economici e professionali ci ha pensato Maria De Filippi, offrendogli la possibilità di tornare in televisione in qualità di opinionista di Uomini e Donne.

Probabilmente in un primo momento Gianni ha accettato quella proposta per disperazione ma nel corso degli anni si è calato sempre più nella parte. Oggi al posto di opinionista non rinuncerebbe per nulla al mondo. Sperti è amato dal pubblico per il suo modo di essere diretto, per la capacità di scorgere bugie e sotterfugi di corteggiatori e tronisti, per poi spiattellare la sua cruda opinione.

Gianni Sperti, sapete in cosa si è laureato?

Sebbene il ruolo di opinionista gli piaccia ed il programma vada alla grande, Gianni ha imparato la lezione dalla primi crisi lavorativa ed ha deciso di realizzare il sogno di prendere una laurea. Il suo percorso scolastico è stato diverso dal solito, da giovane infatti decise di abbandonare gli studi senza conseguire il diploma. A tal proposito ha spiegato a Panorama: “A quell’età è importante avere quattro soldi per uscire con gli amici. Io non ne avevo e ho deciso che preferivo guadagnare del denaro e avere la mia indipendenza piuttosto che continuare a studiare”.

Da grande ha deciso di riprendere gli studi dove li aveva lasciati, conseguendo il diploma in ragioneria nel 2014. Non contento, Gianni si è iscritto ad Economia e Commercio e dopo tre anni si è laureato in Metodologia e determinazioni quantitative d’Azienda all’Università Telematica Pegaso. Un traguardo per il quale ha esultato con tutti i suoi fan: “Finalmente una gioia”.

