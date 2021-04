Gianni Sperti ha una nuova fiamma, ed è proprio l’ex Dama di Uomini e Donne. Lo scoop clamorosa e la foto insieme sui social

Ida Platano ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una fotografia che la ritrae ai tempi di Uomini e Donne abbracciata a quello che poi è diventato un suo grande amico, Gianni Sperti. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi non fa nulla per nascondere le sue simpatie e antipatia. Le ex dama della parterre femminile rientra sicuramente tra le sue preferite, come ha dimostrato più volte mettendole vari like anche sulle pagine social. Per questo, è stato accusato da un’altra ex dama, Aurora, di voler dare visibilità solo a chi assume con lui un comportamento accondiscendete. Lui invece ha ammesso di provare un sentimento di amore verso Ida.

Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, Ida Platano veniva spesso accusata di essere particolarmente amichevole con Gianni solo per essere difesa in studio e per ottenere più follower. E’ passato molto tempo dalla sua uscita dalla trasmissione di Canale 5 e la donna continua a fare delle dichiarazioni di affetto nei confronti dell’opinionista, mettendo così a tacere tutte le malelingue che in passato l’hanno accusata. Negli ultimi giorni in particolare ha pubblicato uno scatto che la ritrae abbracciata allo Sperti e ad accompagnarlo ci ha messo sopra un grande cuore. In molti hanno iniziato a vedere qualcosa di più in queste ultime dichiarazioni, che tra i due stia nascendo un sentimento?

Ida Platano è uscita da Uomini e Donne per continuare la storia con Riccardo Guarnieri lontana dalle telecamere, Uscita dal dating show, ha conosciuto anche la famiglia di lui, mentre gli ha presentato suo figlio solo tramite videochiamate. La loro relazione è arrivata anche al punto di dirsi ti amo, ma poi si è conclusa rovinosamente. Così, il Guarnieri è rientrato nel programma mentre lei ha preferito restare a casa per non incontrarlo. Oggi lui è nuovamente uscito insieme a Roberta Di Padua, sua ex fiamma, con la quale sta vivendo una bella storia d’amore.

Ida Platano potrebbe approfittarne di questa uscita per rientrare a Uomini e Donne? La donna non ha voluto commentare la nuova storia del suo ex, ma ha ammesso al giornale ufficiale del dating show di non aver voluto guardare la puntata della loro scelta appositamente. Inoltre si dichiara contenta di essere single e di stare bene con se stessa. Che il suo non ritorno da Maria De Filippi nasconda una ferita ancora molto profonda inflitta da Riccardo Guarnieri? Non possiamo saperlo, ma adesso la ex dama dovrà cercare di andare avanti e dimenticarlo.

La storia di Riccardo e Roberta potrebbe darle della grinta in più per fare il suo ritorno a Uomini e Donne. La fotografia pubblicata con Gianni Sperti potrebbe anche essere segno di una certa malinconia che Ida Platano prova nei confronti della trasmissione. Non solo, al giornale ufficiale ha anche raccontato di essere attratta da due cavalieri: Gero e Luca. Il primo è andato via perché non è pronto ad avere una relazione, nonostante le attenzioni della tronista Samantha. Il secondo è ancora in gioco e si dimostra molto indeciso riguardo le dame della parterre. Che stia aspettando proprio lei?

L’articolo Gianni Sperti ha una nuova fiamma, ed è proprio l’ex Dama di Uomini e Donne. Lo scoop clamorosa e la foto insieme sui social proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.