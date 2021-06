gianni-sperti,-il-giornalista-sbotta:-“finalmente-l’ha-ammesso-di-fronte-all’evidenza”

Gianni Sperti

Gianni Sperti si è rifatto il viso? Il sospetto

Qualche settimana fa alcuni follower di Gianni Sperti, di fronte a delle foto che l’opinionista di Uomini e Donne ha postato su Instagram, hanno sottolineato quanto il suo volto fosse cambiato negli ultimi anni. Il collega della frusinate Tina Cipollari ha risposto così sul social: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino”.

A dire il vero, ultimamente si è parlato spesso dei presunti ritocchini dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, tanto che non mancano commenti e qualche critica sulla vicenda. A tal proposito anche un noto giornalista ha voluto dire la sua.

Roberto Alessi dice la sua sull’opinionista di Uomini e Donne

Ebbene sì, anche Roberto Alessi, direttore della rivista Novella 2000, ha voluto dire il suo punto di vista sulla vicenda ritocchini che Gianni Sperti avrebbe fatto negli anni. Nella sua rubrica ‘Up and down’, sul noto magazine che dirige, il giornalista ha fatto intendere che in passato l’opinionista di Uomini e Donne non abbia mai reagito bene alle insinuazioni sul suo aspetto.

“Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso…”, ha scritto il giornalista. Quest’ultimo, inoltre, ha precisato che sapere cosa abbia ritoccato il collega di Tina Cipollari non è certo qualcosa che ci spetta, ma che quando si è un personaggio pubblico e sempre sul piccolo schermo, è più che normale che sorgano questo tipo di quesiti.

Le parole di Roberto Alessi su Gianni Sperti

Sempre sulla sua rubrica ‘Up and down’, sulla rivista Novella 2000, il direttore Roberto Alessi su Gianni Sperti ha detto anche: “Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene…”.

D’altronde, ha concluso il il noto giornalista e opinionista di Barbara D’Urso, così: “Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare”. C’è da sottolineare che l’ex marito di Paola Barale non è l’unico personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo che ricorre a dei ritocchini estetici.