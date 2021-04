Gianni Sperti “investe un passante”, scherzo de Le Iene: cos’è accaduto

Gianni Sperti in queste ultime ore è stato protagonista di una notizia che ha fatto il giro del web in poco tempo. Scendendo nel dettaglio, ad attirare l’attenzione è stata la news che vedeva l’opinionista di Uomini e Donne alla guida della sua auto ubriaco. Ma non è tutto, per le vie della provincia di Taranto ha apparentemente investito un passante. Ebbene lo stesso Gianni Sperti decide di chiarire la situazione, rivelando che si tratta di uno scherzo de Le Iene. Il programma di Italia 1 ha preso di mira lo storico opinionista, proprio il giorno del suo compleanno.

Infatti, oggi il ballerino compie 48 anni. Di fronte alle numerose domande da parte dei fan, Sperti sceglie di svelare le anticipazioni di ciò che il pubblico vedrà in una delle prossime puntate del programma di Italia 1. L’opinionista condivide un video, nel quale spiega quanto realmente accaduto. Lo fa accompagnato dalla presenza dell’inviato e dello staff della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi.

“Allora ragazzi tutti quanti avrete visto sicuramente visto e letto la notizia di un fantomatico incidente in cui alla guida ero ubriaco e ho investito un pedone. Questa notizia è una fake news perché purtroppo sono stato vittime de Le Iene, eccoli qua”

Questo quanto dichiara Gianni, dopo aver notato la forte curiosità degli utenti sui social. La notizia ha fatto il giro del web e l’opinionista di Uomini e Donne non può non rivelare quanto realmente accaduto. L’inviato de Le Iene conferma le parole di Sperti, che sembra essersi preso un brutto spavento. In effetti, ha creduto di aver investito un passante, cosa non da poco.

Gianni Sperti, anticipazioni scherzo a Le Iene

Cosa è realmente accaduto questa mattina? Secondo quanto riporta il sito PugliaPress (che inizialmente ha riportato la notizia non sapendo si trattasse di uno scherzo) l’ex ballerino si trovava in auto per le vie di Taranto con altre persone, tra cui la sorella Clizia. Convinto di aver investito un passante, Gianni sarebbe sceso dalla sua vettura per prestare i primi soccorsi. Sul posto sarebbero giunti i Carabinieri della locale stazione e i medici del 118. Il passante, probabilmente un attore scelto dalla redazione de Le Iene, sarebbe rimasto sdraiato a lungo sull’asfalto.

L’uomo avrebbe finto di essere privo di sensi. Pertanto, Gianni non ha potuto non preoccuparsi. Non resta ora che attendere le prossime puntate del programma della prima serata di Italia 1 per assistere allo scherzo.

Intanto, Alessia Marcuzzi fa sapere al pubblico che domani non sarà presente nello studio della trasmissione. Lei stessa spiega che suo marito è risultato positivo al Covid-19. Sebbene lei sia negativa, dovrà rispettare la regola dell’isolamento fiduciario fino ai prossimi controlli.