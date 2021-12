gianni-sperti-per-la-prima-volta-si-mostra-sui-social-con-un-uomo-e-il-web-si-scatena

Gianni Sperti è conosciuto da tutti per essere un noto ballerino e da diversi anni ormai opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. E’ da diverso tempo che molti telespettatori e telespettatrici si chiedono se effettivamente Gianni Sperti sia fidanzato o meno. Nello specifico pare che in molti si siano chiesti se fosse omosessuale. In realtà sembra che il noto opinionista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, non abbia mai parlato della sua sessualità e non abbia mai rilasciato delle dichiarazioni al riguardo. Adesso però, Gianni Sperti avrebbe pubblicato un qualcosa che ha destato qualche dubbio. Sul suo profilo Instagram, infatti Gianni Sperti avrebbe pubblicato un contenuto riguardante la sua vita privata che ha fatto sorgere dei dubbi a tanti suoi fan e telespettatori. Ma di cosa si tratta?

Gianni Sperti pubblica una foto insieme ad un altro uomo

Il noto opinionista, che soprattutto in questa nuova edizione di Uomini e Donne spesso è stato al centro delle polemiche e nelle ultime ore sui social network ha fatto parecchio parlare di sé. Nello specifico l’ex ballerino avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia. Si tratta esattamente di un tatuaggio di coppia realizzato a quanto pare insieme ad un altro uomo che però non è stato menzionato da Gianni Sperti.

Tatuaggio di coppia con un altro uomo e la scritta “Per sempre”

In realtà questa immagine è stata pubblicata in una Instagram Stories e l’ex ballerino appare proprio insieme ad un altro uomo che si dice sia il modello e indossatore Pasquale Capo. In questa foto ci sarebbe anche una frase piuttosto significativa, ovvero la dicitura “per sempre”. Insomma non è chiaro se effettivamente i due siano legati da una relazione sentimentale, anche se in molti pensano che sia realmente così.

Coming out per l’ex ballerino?

Che il noto opinionista abbia deciso di fare coming out in questo modo? In realtà erano stati in tanti ad avere alcuni dubbi riguardo la sua omosessualità, ma Gianni non avrebbe mai dato alcuna risposta diretta. Ed ancora, sembra che qualche settimana fa nello studio di Uomini e Donne si parlasse di uomini e Gianni avrebbe detto: “Come se poi io ne avessi avuti tanti“. Anche in questo caso in molti hanno visto questa dichiarazione come una conferma del fatto che l’ex ballerino effettivamente fosse omosessuale. Ad ogni modo però, dopo la trasmissione lo stesso Gianni ha voluto precisare attraverso un po’ sui social che si riferiva agli amori e non ai partner uomini. Ma allora, come stanno davvero le cose?