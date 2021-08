gianni-sperti-posta-una-foto-sui-social-e-roberto-alessi-commenta:-“chi-ha-…”

Gianni Sperti è sempre molto attivo sui social anche se è riservatissimo sulla sua vita privata. Infatti, delle sue amicizie, dei suoi amori e della sua famiglia, non si sa nulla solo che è legatissimo ai suoi parenti compresa la sorella, e che è molto riconoscente a Maria De Filippi che lui adora e che ricambia il suo immenso affetto. Del resto non si sa nulla oltre che del matrimonio, fallito con Paola Barale. Lui non si sbottona mai e recentemente qualcuno aveva insinuato che si stesse troppo ritoccando il viso con la chirurgia ma lui ha negato se non qualche punturina rinfrescante.

Gianni Sperti pubblica una foto sul web e Roberto Alessi commenta

Gianni Sperti ha pubblicato una foto sul web molto artistica dove in bella mostra è il suo fisico che sembra scolpito.

Tutti i suoi follower sono complimentati e l’hanno sommerso di like e poi un commento l‘ha scritto anche Roberto Alessi ma non sui social ma nella sua rubrica pubblicata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000: “Il mio amico Gianni Sperti mi diverte da matti, al massimo del narcisismo (che male non fa)…”

E poi ha aggiunto: “Passami gli indirizzi del tuo personal trainer e del fotografo”.

Ma poi Roberto Alessi ha aggiunto: “C’è anche chi è stato cattivello” e ha spiegato così: “Uno cattivo mi chiede chi è stato il ritoccatore, ma ti ho già detto che è proprio cattivo…”

Gianni Sperti opinionista di Uomini e Donne

Gianni Sperti, che è uno dei volti storici nel ruolo di opinionista di Uomini e donne il programma di Maria De Filippi che va in onda su canale 5 e che ha tantissimi anni in onda ma non conosce stanchezza, pare che negli anni abbia preso qualche sbandata per qualche personaggio del programma. Infatti, Alessandro Rosica, esperto di gossip ha dichiarato: “Gianni Sperti ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatore”.

Ma al di là di questa indiscrezione non si è mai saputo altro. Così come mai niente è trapelato sulla fine del suo matrimonio con Paola Barale che da entrambi è stato chiuso senza rancore. Qualche voce insistente ha sostenuto che Gianni Sperti volesse dei figli ma che lei non era disposta ad averne anche se la Barale, dal canto suo ha detto, invece, che non lo vedeva molto coinvolto nel loro rapporto. Nessuno però ha mai parlato male dell’altro.