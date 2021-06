Come consueto Uomini e Donne e i suoi protagonisti sono in pausa estiva: cavaliere e dame così come tronisti e corteggiatori allietano i loro fans soprattutto sui social. Ad interessare anche le attività dei due opinionisti doc: Gianni Sperti e Tina Cipollari che sono molto attivi sui loro account Instagram. In particolare l’ex ballerino ha pubblicato uno scatto dove appare in primo piano, un post accompagnato da una didascalia che sembra rivelare molto di più di quello che dice: “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi.”

Gianni Sperti, le critiche di fans per i ritocchi estetici

Il post ha suscitato una serie di reazioni nei fans che non hanno apprezzato il modo in cui Sperti appare nelle foto. Sembra che l’opinionista abbia fatto ricorso a qualche ritocco di troppo, un cambiamento che i fans hanno criticato ritenendolo eccessivo: “Gianni, basta a gonfiarti il Viso! Ti stai cambiando i connotati e la bellezza! 😱😥” e ancora: “Perché mi chiedo, irriconoscibile 😔 faccio fatica a pensare che una persona a ridursi così possa sentirsi bene, poi magari si sente veramente felice, me lo auguro. Però fa un certo effetto, prima era veramente bello.”

Questi solo alcuni dei commenti di critica ricevuti da Sperti, in molti si chiedono perchè l’ex ballerino abbia sentito il bisogno di cambiare: è sempre stato un bel uomo e non aveva bisogno del ritocco eccessivo. Nonostante i contro Gianni ha ricevuto anche tanti complimenti, in molti gli vogliono bene e gli manifestano quotidianamente il loro affetto. Il suo pensiero non proprio diretto è rivolto soprattutto a chi non riesce a comprendere alcune sue scelte: che si riferisca proprio ai ritocchi?

Gianni Sperti criticato, il commento positivo di Sandra Milo

Le parole di riflessione condivise da Gianni Sperti hanno ricevuto l’immediata solidarietà di Sandra Milo che ha voluto commentare il discusso post dell’ex ballerino con una sua apparente filosofia di vita: “Mai aspettarsi di esser necessariamente compresi. Ciò che conta alla fine è sapere di aver agito, secondo proprio coscienza, per il meglio 😉”

La veterana attrice consiglia a Sperti d’agire sempre in coscienza, non ricercando la comprensione unanime ma solo l’interesse di fare le cose per il meglio. L’opinionista non ha potuto far altro che accogliere con il cuore il commento della storica star del cinema italiano.