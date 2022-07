gianni-sperti-punta-un’ex-naufraga-de-l’isola-dei-famosi?-clamoroso-gossip

Cristina Buccino ha conquistato l’opinionista di Uomini e Donne? L’ultima indiscrezione

In queste ultime settimane Gianni Sperti ha fatto molto discutere sui social per via delle sue disavventure in vacanza in Egitto. Difatti ben due volte la compagnia aerea gli ha perso inspiegabilmente le valigie creandogli non pochi disagi. Per tale ragione si è più volte sfogato su instagram. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore l’uomo è finito prepotentemente sotto i riflettori del gossip per un’indiscrezione. Difatti il portale Dagospia.it ha rivelato di aver notato da parte dell’opinionista un certo interesse nei confronti dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi:

“Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e sexy professoressa dell’Eredità…”

Gianni Sperti interessato all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi? Il nuovo retroscena

Il portale Dagospia.it ha poi rivelato di essersi accorto di questo presunto interesse da parte dell’opinionista di Uomini e Donne nei confronti di Cristina Buccino perchè l’avrebbe manifestato sui social con like e apprezzamenti vari: “Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si sta dedicando molto ai social…” Ovviamente potrebbe essere semplicemente una sua amica e i suoi like potrebbero essere stati fraintesi in qualche modo dal portale di gossip. Al momento si segnala che l’opinionista del popolare dating show quotidiano di Canale 5, il quale ha avuto una brutta disavventura in vacanza in Egitto, non ha commentato la news. Presto dirà la sua?

Che fine ha fatto Cristina Buccino? “E’ scomparsa dai radar” dice Dagospia

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è un po’ che ha fatto perdere le tracce. Motivo per cui sono stati tanti a chiedersi sui social che fine abbia mai fatto. Al momento non è dato saperlo, ma pare ormai sia sempre più lontana dal mondo della Tv e dello spettacolo dopo aver partecipato a diverse trasmissioni come appunto il popolare reality show condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi e L’Eredità nei panni di una delle sensuali professoresse. Lo stesso portale si è detto stupito di questa sua ‘scomparsa’ mediatica, visto che sembrava essere sulla rampa di lancio:

“Pareva destinata a una grande carriera, ma invece è scomparsa dai radar. La vediamo solo, molto sexy, su Instagram…”

