gianni-sperti,-roberto-alessi-senza-mezzi-“finalmente-lo-ha-detto-che-…”

Gianni Sperti è uno dei due opinionisti, insieme a Tina Cipollari, del fortunatissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Gianni Sperti è molto amato perchè da sempre si è mostrato come una persona vera, autentica che è disposto ad andare anche contro il facile applauso pur di dire sempre esattamente come la pensa.

A volte, per questo, litiga anche con Tina Cipollari ma ciò che gli si può riconoscere, senza dubbi, è la sua estrema schiettezza e amore di verità. E’ una persona corretta che ama la verità e la difende a qualunque costo.

Gianni Sperti attaccato sui social per i ritocchini estetici

Da un po’ di tempo girano sui social foto di Gianni Sperti da cui si nota che si sia fatto qualche ritocchino. I suoi follower spesso glielo hanno chiesto e lui, di solito, ha glissato sull’argomento. Ma ultimamente, dopo alcuni scatti da quali era evidente vedere che il suo viso fosse stato oggetto di ritocchi estetici, anche lui lo ha dovuto ammettere.

Infatti, Gianni Sperti, di fronte alle domande insistenti dei suoi follower e di chi glia ha chiesto: “Ancora ritocchini? Hai stravolto il viso!”, ha risposto così: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino … ho rifatto il minimo indispensabile…”.

E poi ha anche scritto su Instagram per far capire quale sia la sua filosofia di vita: “Alcuni ti ameranno per quello che sei e altri ti odieranno per la stessa ragione. Abituati”.

Il commento di Roberto Alessi sull’ammissione di Gianni Sperti

Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000 ha scritto così nella sua rubrica ‘Up and down’ dell’ammissione che ha fatto Gianni Sperti sui ritocchi al suo viso: “Di fronte all’evidenza l’ha ammesso”

E poi ha aggiunto: “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso”.

E, ancora: “Bisogna mettere in conto tutto quando si sale su un palco … Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene…”.

E, infine ha concluso: “Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare”.

Insomma, Gianni Sperti, ancora una volta, ha dimostrato di essere una persona autentica anche a rischio di essere criticato e giudicato su un argomento tanto intimo e personale.