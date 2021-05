Gianni Sperti sull’Addio di Gemma, confessa: “Abbiamo trovato la sua sostituta. Ecco cosa succederà”

Gianni Sperti si svela sugli anni trascorsi a Uomini e Donne. Lo storico opinionista si lascia andare in un’intervista sul nuovo numero del Magazine e, ovviamente, non può non parlare di Tina Cipollari e di Gemma Galgani. In particolare, ammette di aver sentito la mancanza della sua collega nelle scorse settimane. In studio gli è mancato assistere alle follie di Tina e alla sua imprevedibilità. La presenza della Cipollari per lui è importante e in questo caso ci mette un po’ di ironia. Gianni, infatti, fa notare che la collega spesso ruba la sua merenda.

Nel periodo in cui Tina è stata assente, per via del trasloco, si sono spesso sentiti telefonicamente. Si raccontano le loro avventure e disavventure e Gianni ammette: “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime”. Quando sono insieme litigano spesso perché hanno delle opinioni discordanti, ma quando sono distanti sentono l’uno la mancanza dell’altra. Ultimamente si è ritrovato a criticare duramente diversi partecipanti del Trono Over e, in effetti, lui stesso oggi spiega che vede gli uomini timorosi di intraprendere “una relazione più seria”.

A detta sua, tenterebbero di restare il più a lungo possibile nel programma, sia per non rinunciare alla loro libertà sia per la popolarità che ottengono. Gianni fa notare, però, che questo accade fino a quando non scatta nessun sentimento vero. È rimasto, invece, “piacevolmente sorpresa dalla genuinità dei giovani”. Ed ecco che torna a dire il suo pensiero su Luca Cenerelli. Nello studio di Uomini e Donne, Gianni ha ultimamente cambiato pensiero sul cavaliere. Fa presente che inizialmente l’aveva incantato, in quanto si era presentato come un “sognatore wild”.

Nel tempo, però, ha iniziato a credere che Luca sia solo “un cantastorie”. Ricorda la questione che riguarda la dama Angela e la frequentazione che ha avuto con Elisabetta, la quale proprio ieri ha annunciato la sua decisione di chiudere la conoscenza. Gianni crede che Luca abbia giocato sulla frequentazione con la dama per “mantenere una storia più o meno interessante da raccontare”. Sottolineando che si tratta di un suo parere, a oggi vede il Cenerelli “un po’ costruito, finto”. Esprime, invece, parole positive su Isabella, che ha colpito davvero tutti. La vede come l’antagonista di Gemma.

“Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto” così dice Gianni: “Sono felice dell’arrivo di Isabella nel parterre femminile, perché può essere d’esempio per tutte quelle donne che accettano in silenzio i comportamenti sbagliati degli uomini, calpestando spesso la loro stessa dignità. Isabella è l’antagonista di Gemma: entrambe eleganti ma, mentre Gemma “insegue” spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto”.

Sul ritorno di Ida Platano Gianni si dice certo del fatto che non commetterà più l’errore di uscire con Armando Incarnato, che a detta sua non potrebbe renderla felice. È contento di vederla in studio “rinata e con gli occhi più sereni”. Sperti parla anche della sua vita privata e conferma di essere ancora single. Probabilmente non ha trovato la persona giusta e racconta di aver preso “una parvenza di sbandata” qualche mese va. Per fortuna si è risolta in poco tempo. A fine intervista, ammette che non riesce a immaginare come sarà tra dieci anni il programma e aggiunge che secondo lui Gemma non riuscirà mai a trovare l’amore e a lasciare la trasmissione con qualcuno. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Gianni Sperti sull’Addio di Gemma, confessa: “Abbiamo trovato la sua sostituta. Ecco cosa succederà” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.