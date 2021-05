Gianni Sperti una furia, fuori di sé dice ad una dama: ” Sei una scema …”, gelo in studio

Gianni Sperti ci ha abituato, in questi anni, tantissimi che ricopre il ruolo di opinionista all’interno della fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e donne alla sua schiettezza e onestà intellettuale che, a volte, lo ha portato anche a scontrarsi duramente con Tina Cipollari, sua collega opinionista ma anche con il parterre degli uomini, i corteggiatori, e quello delle donne.

Gianni Sperti, ex marito di Paola Barale che sulla sua vita privata mantiene il più stretto riserbo, esprime sempre la sua opinione nella massima sincerità, a prescindere dalle simpatie e antipatie che in quel modo può far scaturire.

Gianni Sperti contro una dama “Sei una scema”

Nella puntata di ieri di Uomini e donne, Maria De Filippi ha parlato di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli.

Elisabetta è molto innamorata di Luca ma lui non ricambia nonostante intrattenga con Elisabetta, comunque, un rapporto.

Luca Cenerelli è, però, sempre stato sincero e ha dichiarato che non è innamorato di Elisabetta ma lei, che non ha alcuna intenzione di demordere, è di nuovo uscita con lui e ha detto in trasmissione: “Ho dormito con lui, ma le cose non sono cambiate…”.

Dopo che ha pronunciato questa frase Gianni Sperti è esploso e ha detto: “Allora sei una scema…Fattelo dire…” e con questa sua dichiarazione ha avuto tutto il pubblico dalla sua parte che ha dimostrato la condivisione del pensiero di Gianni, applaudendogli.

Anche Tina Cipollari è stata d’accordo e ha detto che Elisabetta in questa storia non riesce ad essere lucida perché è troppo coinvolta e ha detto: “E’ talmente coinvolta da avere gli occhi foderati di prosciutto…Devi anche capire come stanno le cose…”.

Ma Elisabetta Simone non intende cambiare atteggiamento con Luca e ha detto: “Quello che dice anche lui…Tra noi qualcosa di forte c’è…” ma in studio nessuno è stato d’accordo con lei.

Gianni Sperti, lo scherzo delle Iene è brutale

Le Iene, il programma che va on onda su Italia 1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, qualche settimana fa ha fatto uno scherzo a Gianni Sperti facendogli credere di aver investito un pedone che, pur non essendosi fatto nulla, voleva che Gianni Sperti lo risarcisse facendogli ottenere un ruolo da opinionista all’interno delle trasmissioni di Maria De Filippi. Gianni Sperti, che anche in questa occasione ha dimostrato quanto sia corretto e leale, ha sempre detto di no pur stando malissimo per ciò che gli stava accadendo.