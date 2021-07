Gianni Sperti Uomini e Donne, il dramma privato: triste confessione dell’opinionista, il retroscena che non tutti conoscono.

Gianni Sperti Uomini e Donne, il dramma privato: triste confessione dell’opinionista, il retroscena che non tutti conoscono. (Fonte Instagram)

È uno dei volti più amati della nostra tv. Da anni presenza fissa a Uomini e Donne, Gianni Sperti è quasi uno di famiglia per i telespettatori. Che ogni giorno lo seguono in tv, come sui social, dove l’opinionista pugliese è super attivo. Attualmente single, nel 1998 è convolato a nozze con Paola Barale, conosciuta durante l’esperienza come ballerino a Buona domenica. Nel 2002, però, la loro storia è terminata, in modo decisamente burrascoso.

LEGGI ANCHE —-> Gianni Sperti, lo avete mai visto a 16 anni? Com’era prima del successo

In un’intervista di qualche anno dopo, l’opinionista si è lasciato andare ad una confessione privata, in cui ammette di aver vissuto il momento più duro della sua vita.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Gianni Sperti, il dramma privato dell’opinionista di Uomini e Donne: non tutti conoscono questo retroscena

Un periodo difficilissimo per Gianni Sperti, quello della separazione con Paola Barale. Il matrimonio con la conduttrice si è celebrato nel 1998, ma è terminato dopo pochi anni. Nel 2010, al settimanale Di Più, l’opinionista ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della rottura con la Barale, definendolo il “momento più duro della mia vita”. Un periodo in cui Gianni si è sentito completamente solo: “Mi sforzavo di dare un senso alla vita, di cercare una nuova direzione, ma brancolavo nel buio”

“Non ci sentiamo più dalla separazione e quando lo facciamo è soltanto tramite i legali. A distanza di 9 anni, penso e mi chiedo: è giusto litigare e arrivare a odiare la stessa persona a cui hai giurato amore eterno sull’altare? Lo trovo assurdo. Bisognerebbe provare a tornare indietro, ammettendo che non si va più d’accordo, sforzandosi di diventare più amici di prima. Mi dispiace molto non poter più parlare con lei”

(Fonte Instagram)

E voi, conoscevate queste parole rilasciate da Gianni qualche anno dopo la fine del matrimonio con la Barale.