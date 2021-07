giffoni-2021:-il-festival-del-cinema-omaggia-bergamo

Il Film Festival di Giffoni riparte da Bergamo, città simbolo della pandemia. L’edizione 2021, nonché 51esima edizione, è stata rinominata #Giffoni50Plus, per non considerare l’anno del lock-down, e si svolgerà dal 21 al 31 luglio.

Hanno vissuto la magia di Giffoni le più importanti eccellenze dell’arte e della cultura, attori, registi, premi Oscar e Nobel, che si sono confrontati con i giovani provenienti da ogni parte del globo, in un rapporto puramente paritario, e condividendo storie e idee. Ogni anno sono tantissimi ad accettare l’invito di Giffoni, diventando così i protagonisti di un festival capace di regalare emozioni uniche ed un’esperienza sensazionale. La kermesse del cinema per ragazzi più famoso al mondo presenterà 101 opere, giudicate da tremila giovani giurati in presenza, arrivati da tutta Italia ed Europa, più altri 2.000 in collegamento. Tante sono le sorprese e le novità in programma.

Il Festival del Cinema di Giffoni riparte da Bergamo: insieme per promuovere la cultura e la rinascita

Da Bergamo non riparte solo uno dei più importanti festival italiani, ma l’Italia intera, fatta di quelle ragazze e di quei ragazzi che ora attendono con tanta gioia di riappropriarsi dei loro spazi e della loro vita.

“La scelta di presentare Giffoni a Bergamo è fondamentale – scrive il Ministro della Cultura, Dario Franceschini – e porta, in una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia, l’energia di uno degli eventi più amati del nostro Paese. Migliaia di giovani di nazioni diverse si ritroveranno per celebrare di persona #Giffoni50Plus. Le emozioni che caratterizzano questo speciale appuntamento rinnoveranno l’intenso rapporto tra i ragazzi e il cinema, promuovendo curiosità, interesse, voglia di ricerca. Un’occasione importante, maggiormente in un momento come questo dove i bambini e gli adolescenti soffrono per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Auguro ogni successo a Giffoni e ai suoi giffoner.”



L’elenco degli ospiti per gli incontri comprenderà, fra gli altri: Ferzan Ozpetek (al quale andrà il premio Truffaut, riconoscimento più importante del festival), Gino Strada, Don Luigi Ciotti, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Me contro te, Salvatore Esposito, Alessandro Preziosi, Anna Valle, Lillo, Alessio lapice, Erri De Luca e Maurizio De Giovanni.

Tornano anche gli eventi di musica live con nomi come Diodato, Noemi e Colapesce Di Martino.

Oltre 100 i titoli dei film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi provenienti da oltre una trentina di Paesi.