giffoni-next-generation:-“in-viaggio-con-azzurra”,-il-corto-di-a2a-sui-giovani-e-la-salvaguardia-del-pianeta

Continua la nostra partecipazione al Giffoni Next Generation 2022 dove oggi è stato presentato il film “In viaggio con Azzurra”, il cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta del gruppo A2A. Lo short movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da un’idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela dell’ambiente. Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il “viaggio sostenibile” di quattro giovani che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole porre l’attenzione degli spettatori sull’importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunità.

Nel corso della sua “Impact”, A2A ha inoltre confermato la propria vicinanza al mondo dei giovani presentando il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato infatti “riscritto” dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo dell’intrattenimento e del gaming. A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità della società a partire dal 2016: il progetto, realizzato con Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte, ha voluto far “tradurre” per la prima volta il documento da 7 young talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano editoriale da declinare sui canali social e 6 video.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre partecipato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, inaugurando il dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250 esponenti della Generazione Zeta.

È inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20 ragazzi saranno chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di sostenibilità di A2A e suggerire nuovi contenuti.

