‘Gigante dos mares’: conheça o peixe de até 300 kg que vive nas águas de SC e corre risco de extinção

Animal pode chegar a 3 metros de comprimento e vive em média 40 anos. Projeto Meros mapeia peixes Mero no Brasil

Projeto Meros Brasil/Divulgação

Mero, um peixe que vive nas águas de Santa Catarina e pode chegar a até 3 metros de comprimento e 300kg, corre o risco de extinção. Também conhecido como “Gigante dos Mares”, o animal marinho é encontrado especialmente no Litoral Norte do estado.

Conforme o biólogo e mergulhador Leonardo Bueno, os animais da espécie vivem em média 40 anos e levam de 6 a 8 anos para atingir a idade adulta.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O pesquisador que trabalha no projeto Meros Brasil, que busca preservar a vida da espécie no país, explica, também, que os animais são bastante amistosos, não atacam e se alimentam de peixes, caranguejos, siris e polvos.

Anualmente, de dezembro a março, os meros se reúnem em cardumes para procriação, iniciando as agregações reprodutivas.

Em Santa Catarina, a cidade de São Francisco do Sul é o local onde foi avistado, em 2013, o maior agregado e reprodutivo da espécie no país. Durante este período, pesquisadores encontraram 50 meros em um mesmo dia.

Neste ano, na temporada, 36 peixes da espécie foram encontrados.

Mero, peixe de SC

Projeto Meros/Divulgação

Equilíbrio ambiental

Animais encontrados na faixa litorânea dos Estados Unidos até a região de Florianópolis, em Santa Catarina, os meros também cumprem funções ecológicas, segundo o biólogo Bueno. A espécie serve de alimento para peixes maiores, e é moradia para pequenos organismos marinhos que vivem aderidos ao seu corpo (veja a imagem acima).

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo