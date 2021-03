gigi-d’alessio,-anna-tatangelo-dedica-al-figlio:-“anni-pieni-di-cambiamenti”

Anna Tatangelo, la dedica per il compleanno al figlio Andrea: “Anni pieni di cambiamenti”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio dopo essere stati insieme per più di 15 anni l’anno scorso hanno annunciato la loro separazione via social. I due però nonostante non siano più insieme hanno in comune l’amore per il figlio Andrea che proprio oggi 31 marzo ha compiuto 10 anni. Ed entrambi i cantanti attraverso il loro profilo Instagram hanno voluto festeggiare il piccolo. Nel dettaglio, Anna Tatangelo ha scritto un lungo post in cui ha ammesso:

“Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata… Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile”

aggiungendo: “Riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai.”

Gigi D’Alessio, gli auguri per il figlio Andrea: “Cuore di papà”

Anna Tatangelo a corredo del suo lungo post di dedica per il figlio Andrea in occasione del suo decimo compleanno, visibile nel suo profilo, ha postato alcune tenere foto di lei insieme al figlio. La cantante ha anche aggiunto che è stata una sua scelta consapevole diventare madre molto giovane e che è fiera di essere la madre di un ragazzino maturo e responsabile. Anche Gigi D’Alessio ha utilizzato i social per augurare al figlio Andrea un buon compleanno e per farlo ha postato una foto di loro due insieme con su scritto: “Auguri cuore di Papà.”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, compleanno del figlio Andrea: gli auguri di Mara Venier

I due post di Gigi D’Alessio e di Anna Tatangelo per il figlio Andrea immediatamente sono stati sommersi di commenti di auguri tra cui anche quello di Mara Venier che ha commentato con un cuore. Infine, mentre di recente Gigi D’Alessio è stato ospite a Canzone Segreta, nelle scorse settimane Anna Tatangelo ha smentito il flirt con Livio Cori.

