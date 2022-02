gigi-d’alessio-choc,-la-scoperta-del-tumore-non-curabile:-“inutile-lottare,-mi-sono-arreso”.-la-confessione-distrugge-i-fan

Gigi D’Alessio ha raccontato la sua brutta esperienza con il tumore, al quale si è dovuto arrendere. Possiamo dire con certezza che il cancro è il vero male del secolo. Mentre il Covid-19 ci ha portati a una crisi economica e sociale, uccidendo sicuramente moltissime persone ma in un arco di tempo limitato, è il tumore a logorarci da anni e anni. Abbiamo fatto scelte ingegneristiche sbagliate, inserendo nelle nostre case prodotti cancerogeni che ci hanno portato ad ammalarci senza neanche esserne consapevoli. Ognuno di noi conosce una persona affetta da tumore o ha perso un caro a causa della malattia del secolo.

E mentre per il Covid-19 è stato trovato un vaccino in fretta e furia, il tumore viene studiato da anni e anni ma una soluzione definitiva l’uomo non riesce proprio a trovarla. Ovviamente i personaggi famosi non ne sono immuni. Davanti alla malattia siamo tutti uguali, come davanti alla morte e alla sofferenza. Anche Gigi D’Alessio ha avuto un rapporto diretto con questo male, che gli ha arrecato immensa sofferenza. Ad essere colpito non è stato lui in prima persona, ma suo fratello, Pietro D’Alessio, che dopo una lunga battaglia con la malattia non ce l’ha fatta.

“Ho provato di tutto per aiutarlo, credo che a volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo. Per certe cose bisogna lasciare a Dio la decisione. La cosa importante è la prevenzione e curarsi, bisogna volersi bene”. Parole fortissime quelle di Gigi D’Alessio che fanno bene intendere quanto il cantante deve aver combattuto, insieme a suo fratello, per scacciare via questo tumore. Che alla fine si è rivelato più forte di loro. E’ stato tutto inutile e la guerra è stata persa. Probabilmente il cantante, tornando indietro, non sottoporrebbe il fratello a tutte le cure necessarie.

Combattere un tumore vuole dire subire chemioterapie e radioterapie che spesso diventano più invasive della malattia stessa. Chi conosce la malattia lo sa bene e anche Gigi D’Alessio ne è ben consapevole. Possiamo soltanto immaginare la sofferenza che il cantante deve aver provato, rinunciando alla battaglia e vedendo suo fratello andare via, sfinito. Dietro il successo, la ostentata felicità e i sorrisi del napoletano che bene conosciamo, si nascondono tanti momenti di sofferenza. Non è tutto oro ciò che luccica, anche se sicuramente la sua vita risulta essere davvero interessante agli occhi dei telespettatori.

Gigi D’Alessio non è soltanto un famosissimo cantante ma è diventato anche un uomo di spettacolo. Lo vediamo spesso come giudice nei programmi televisivi, e negli ultimi due anni è stato protagonista di The voice senior, condotto da Antonella Clerici. Ma i suoi artigli arrivano anche sulla Mediaset, dove quest’anno suo figlio Luca sta prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi. Il giovane, avuto dal primo matrimonio, sta portando alto il nome del suo papà e siamo sicuri che lo vedremo ben presto al finale. Ci domandiamo se anche il cantante farà una apparizione per sorprendere lui e tutti noi.

