gigi-d’alessio,-denunciato-il-figlio,-l’ha-fatta-davvero-grossa:-lui-non-ci-sta

Non si placano le accuse che la ex colf continua a rivolgere a Claudio D’Alessio. Lui non ci sta, le sue parole non lasciano dubbi.

Claudio D’Alessio è il figlio primogenito di Gigi nato dalla relazione con la ex moglie Carmela Barbato. A differenza del padre è un imprenditore di successo nel settore sport e wellness, attività avviata con alcuni amici.

È padre di Noemi, che ormai ha 15 anni, avuta con sua compagna dell’epoca, Francesca. Nel settembre 2020 ha avuto una seconda figlia dalla ballerina Giusy Lo Conte.

Al momento il ragazzo è nel mirino della cronaca per via del processo a cui è sottoposto dopo l’accusa rivoltogli dalla sua ex colf.

Lei, Halyna Levkova, lo accusa di averla ridotta in “stato di semi schiavitù” e di aver subito un’aggressione il 5 luglio del 2014: prima le percosse e poi l’allontanamento da casa senza neppure lo stipendio. Claudio si difende, ecco le sue parole.

La replica di Claudio D’Alessio alla denuncia per maltrattamenti

Claudio D’Alessio per mantenere alto l’onore della sua famiglia si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social in cui ha spiegato la sua verità.

Racconta che l’unico errore commesso con Halyna è stato quello di non metterla in regola, lei infatti si era opposta per non perdere l’assegno di disoccupazione.

“Non avrei mai fatto una cosa del genere. Certi comportamenti non ci appartengono, perciò lasciatemi tranquillo”, spiega lui.

L’accusa è nata dopo un diverbio che il ragazzo avrebbe avuto con l’allora fidanzata Nicole Minetti. La colf, svegliata nel cuore della notte, avrebbe chiesto ai due di abbassare la voce. Lui a quel punto l’avrebbe picchiata intimandole di andare via di casa.

“Dopo avermi picchiata e cacciata di casa nel cuore della notte, mezza nuda, mi ha chiamato mentre ero al pronto soccorso e mi ha detto: ‘Se mi denunci, faccio salire i miei amici di Napoli, quelli che tu sai, e faccio uccidere tuo figlio”, ha spiegato la donna che subito dopo l’accaduto si è rivolta al pronto soccorso del San Filippo Neri.

Per Claudio invece la versione non corrisponde, si sarebbe infatti difeso dopo che lei aveva tentato di lanciargli contro una sedia. D’Alessio dovrà tornare in aula per rispondere a nuove domande il prossimo 27 settembre.