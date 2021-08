Gigi D’Alessio di nuovo papà! Avrà un figlio dalla compagna Denise Esposito

Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta: la compagna Denise Esposito è incinta

Gigi D’Alessio diventerà di nuovo papà. È il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare lo scoop dell’estate. A quanto pare l’attuale compagna del cantautore napoletano, Denise Esposito, è incinta. A testimoniare il fatto sono alcune immagini che verranno pubblicate in esclusiva sul nuovo numero di Chi, disponibile in edicola da domani, che ritraggono Gigi D’Alessio in vacanza in barca con la sua compagna, mentre le accarezza teneramente la pancia. Il cantautore, archiviata definitivamente la storia con Anna Tatangelo, sta costruendo una nuova famiglia al fianco di Denise, e molto presto i due daranno il benvenuto al quinto figlio per Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio, in arrivo il quinto figlio: per quando è previsto il parto

Gigi D’Alessio, che ha ritornerà a The Voice, sta per diventare di nuovo padre. Il cantautore sta costruendo una nuova famiglia con la compagna Denise Esposito che è in dolce attesa. Non è ancora stato svelato il sesso del bambino, ma dalle informazioni fornite in anteprima dal settimanale Chi, pare che il parto sia previsto in autunno. Mancano solo pochi mesi, dunque all’arrivo del nuovo membro della famiglia, il quinto figlio per Gigi D’Alessio, che ne ha avuti tre dalla prima moglie, e uno nato dalla storia d’amore con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio, la storia d’amore con la compagna Denise Esposito

Gigi D’Alessio e Denise Esposito saranno presto genitori. La coppia al centro del gossip per la grande differenza d’età che li separa, di ben 26 anni, sta per dare alla luce una nuova vita. Denise Esposito, avvocato, pare sia sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Tra i due la scintilla sarebbe scoccata durante un concerto a Capri e nonostante si frequentino solo da pochi mesi, entrambi sono pronti a costruire una famiglia insieme.

