Gigi D’Alessio di nuovo papà e Alessio Poeta dice che …

Gigi D’Alessio lo conosciamo tutti per essere un noto cantante napoletano. È stato da sempre al centro del gossip anche per la sua vita privata e nello specifico per la sua vita sentimentale. Sappiamo bene che è stato fidanzato per tanti anni con una nota cantante italiana, ovvero Anna Tatangelo. La loro storia d’amore è iniziata sostanzialmente tanti anni fa, quando lei era soltanto una ragazzina, mentre lui era già un uomo maturo. Gigi veniva infatti da un matrimonio e aveva già avuto tre figli. Poi dopo diversi anni di fidanzamento con Anna, i due sono diventati genitori del piccolo Andrea nato esattamente nel 2010.

Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta, la fidanzata è incinta

Adesso però, come tutti sappiamo, Anna e Gigi si sono lasciati ormai da molto tempo ed entrambi hanno preso strade differenti. Da qualche settimana è stata ufficializzata la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e una giovane donna di nome Denise Esposito. Quest’ultima non fa parte del mondo dello spettacolo ma è un’avvocatessa di Napoli. Ad ogni modo, dopo essere stata ufficializzata questa storia d’amore è venuta fuori anche un’altra notizia, ovvero il fatto che Denise fosse incinta. Questo vuol dire che Gigi D’Alessio quindi diventerà presto papà per la quinta volta dalla sua nuova compagna.

Come avrà reagito Anna Tatangelo?

In molti si sono chiesti come abbia reagito Anna Tatangelo alla notizia. In realtà secondo alcune fonti, la cantante di Sora non avrebbe affatto reagito bene. Si è detto infatti che Anna avesse reagito piuttosto male alla notizia anche per il fatto di non essere stata avvisata dal diretto interessato ma di averlo scoperto soltanto attraverso i social. Nel corso dell’ultima puntata di Estate in diretta però, parlando di Gossip, il giornalista Alessio pare che abbia smentito sostanzialmente questa reazione di Anna Tatangelo.

Il punto di vista del giornalista Alessio Poeta

“Noi non sappiamo come ha reagito” , ha dichiarato il giornalista. “Lei in realtà è felicissima del suo nuovo amore.” Questo quanto avrebbe aggiunto poi il giornalista Alessio Poeta all’interno dello spazio dedicato al gossip nel programma Estate in diretta. Anna Tatangelo sarebbe quindi fidanzata con un famoso rapper napoletano ovvero Livio Cori. Sembrerebbe quindi che la Tatangelo, a dire dal giornalista, sia così tanto innamorata, contenta e anche molto appagata da questa nuova relazione d’amore che non si sia affatto preoccupata di questa notizia secondo cui Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta.