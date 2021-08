Gigi D’Alessio di nuovo papà, La Tatangelo reagisce male: “Con me non l’ha voluto”. Il messaggio choc

Gigi D’Alessio diventerà di nuovo papà il prossimo autunno, e intanto si gode le vacanze con la nuova compagna. In coppia anche la sua ex storica, Anna Tatangelo, al mare con Livio Cori. Tempo di nuovi amori, di nuovi inizi Estate d’amore e di nuovi (bellissimi) inizi. Gigi D’Alessio, 55 anni, è in attesa del suo quinto figlio. La compagna Denise Esposito, 29 anni, è in dolce attesa. Il cantante napoletano, scrive Chi, che li ha fotografati al mare, sarà di nuovo papà entro l’autunno.

Di Denise, molto attiva sui social, sappiamo poco: napoletana come Gigi, bionda, occhi blu, di professione avvocato, molto legata alla famiglia, ama viaggiare e ha un fratello di nome Manuel. Si dice che la scintilla tra D’Alessio e Denise, che di Gigi è una grandissima fan, sia scoccata la scorsa estate durante un’esibizione dell’artista a Capri. A inizio anno, poi, i due sono stati avvistati mentre lasciavano la villa all’Olgiata (quartiere alle porte di Roma) in cui il cantante napoletano ha vissuto per quattordici anni con Anna Tatangelo.

Una storia tenuta il più possibile lontano dai riflettori, ma diventata subito importante. Prima la convivenza, ora un figlio. Gigi, che ha chiuso la lunga relazione con Anna Tatangelo lo scorso anno, è già papà di quattro: i tre figli più grandi, nati dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca), e poi Andrea, 11 anni, avuto dalla collega.

Anna ha iniziato a frequentare il rapper Livio Corie, come dimostrano le foto sempre pubblicate dal giornale diretto da Alfonso Signorini, si sta godendo con lui l’estate. Per ora nessuna foto ufficiale sui social di lei che in una recente intervista ha dichiarato «di stare bene e di volersi vivere tutto con calma». Anche lei, in quest’estate caldissima, ha ritrovato l’amore, al fianco del cantautore Livio Cori.

Un altro nuovo amore, ma anche in questo caso discreto, senza dichiarazioni ufficiali e foto social. In una recente intervista, infatti, la cantante non si è voluta sbottonare più di tanto: «Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma». Ma come l’ha presa la Tatangelo questa nuova gravidanza? a quanto pare non bene. Alcuni voci indiscrete infatti annoverano tra le cause della rottura con Gigi proprio il fatto che lui non volesse un secondo figlio con lei.