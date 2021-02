Gigi D’Alessio distrugge la Tatangelo “Sono stato tradito, Ecco con chi, Ora vi dico tutta la verità”. Anna replica così, Fan sotto choc

I dettagli sulla fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono mai stata chiari, ma oggi il cantante partenopeo è tornato a parlare della sua vita e ha raccontato di essere stato tradito in passato e aver sofferto molto. Non è detto che si riferisse proprio alla ex compagna, ma ha sicuramente instillato un dubbio nei loro fans. La storia tra i due ha fatto discutere moltissimo sin dall’inizio. 20 anni di differenza sono molti, e i malpensanti hanno sempre creduto che la Tatangelo avesse scelto D’Alessio solo per acquisire fama e popolarità, non ritenendola adeguata per diventare la sua compagna di vita.

Nonostante questo, la coppia ha lottato contro tutto e tutti per farsi accettare, e ha dato inizio a una collaborazione anche dal punto di vista musicale che ha riscosso un grandissimo successo. Prima di finire definitivamente. I due non hanno mai spiegato realmente le cause della loro separazione, ma Gigi D’Alessio si è lasciato andare a varie dichiarazioni sulla sua vita nel corso di Da noi a Ruota Libera, il talk show di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini in cui ha partecipato come ospite. “Io mi ritengo un individuo molto generoso e uno che da tutto se stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito”. In molti quindi hanno pensato che il cantante si riferisse proprio alla sua ex anche perchè non ha avuto altre storia oltre la sua prima moglie, che in realtà, è stata tradita.

Le sue parole hanno infatti, subito lanciato l’allarme e in molti si sono domandati se si riferissero proprio ad Anna Tatangelo, grande delusione per il cantante partenopeo. “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose”, ha continuato Gigi D’Alessio. Che questa sia una frecciatina per la sua ex compagna, che attualmente sembra essere felice e al colmo del successo?

La cantante si sta dedicando completamente alla sua carriera, ma sembra non esserci nessun amore in vista, anche se ci sono dei rumors al proposito. Nel corso di una recente intervista, la Tatangelo ha dichiarato questo: “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio Per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”.

Quando si giunge alla fine di una relazione, è naturale ricordarne gli inizi. Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio l’amore è nato tra una canzone e l’altra, ma la loro conoscenza è iniziata a un concerto dove la cantante era accompagnata dal padre. “L’ho conosciuto a un concerto, subito dopo Sanremo. Mio padre mi scortava ovunque e se vedeva un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: . Ci siamo rivisti dopo un anno, ma a me stava antipatico.”

Rapporto cominciato male ma che poi si è trasformato in amore: “Nel 2005 siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia”. I primi oppositori nella loro storia sono stati proprio i genitori di Anna Tatangelo. Fu lo stesso Gigi D’Alessio a decidere di parlare con loro per rassicurarli. Anna e Gigi sono stati insieme per ben 10 anni, hanno dato vita al loro figlio Andrea e oggi ancora si vedono per il suo bene, condividendo anche il pranzo domenicale. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

