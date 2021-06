gigi-d’alessio-e-denise-esposito,-cosa-racconta-il-gossip-sulla-nuova-coppia

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sarebbero ormai una coppia consolidata. Il gossip ha acceso da tempo i riflettori sulla bella 28 enne napoletana, un tempo fan del cantante neo melodico, ora compagna e persino convivente, si ipotizza. Gigi D’Alessio l’avrebbe conosciuta la scorsa estate a Capri e da allora non l’avrebbe più lasciata, cercando di proteggere la loro relazione dagli occhi indiscreti del gossip e dal mondo dello spettacolo, che con Denise non avrebbe nulla a che vedere. Eppure è bastato un video circolato sui social nel quale il cantante e la giovane napoletana vengono immortalati mano nella mano per riaccendere la curiosità sulla vita privata di Gigi D’Alessio, separato lo scorso anno dopo la lunga storia d’amore con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio fugge dai fan insieme alla sua nuova fiamma

A confermare il gossip, la testimonianza video circolata in rete che sorprende il cantante il compagnia di Denise a Napoli, a quanto pare dopo un evento. Gigi D’Alessio è accerchiato dalla sicurezza e dai fan, gli stessi che non appena si allontana frettolosamente stringendo la mano di Denise lo seguono fino alla sua macchina. Salito alla guida del suv con la ragazza bionda al suo fianco, Gigi si trova a dover rispondere ad alcune fan che a quasi urlando il suo nome attirano l’attenzione: “Gigi ti abbiamo riconosciuto!”. Il cantante, cappellino e occhiali da vista, cerca di coprirsi il viso, poi fa cenno con la mano di fare silenzio, in modo da poter fuggire senza essere troppo notato.

Come si sono conosciuti Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Lo scorso marzo il direttore di Novella 2000 pubblicava su ‘Alta Portineria’, rubrica di Libero, il gossip bomba sulla vita privata di Gigi D’Alessio che, tempo record, dopo la rottura con Anna Tatangelo avrebbe ritrovato il sorriso con la nuova ragazza. Stando alle indiscrezioni il cantante avrebbe conosciuto Denise la scorsa estate a Capri, ad un evento. Si sarebbero innamorati e avrebbero continuato così la frequentazione, cercando di tenerla il più possibile lontana dagli occhi indiscreti. Centra senz’altro la differenza di età tra i due (26 anni), per la quale qualcuno avrebbe sin da subito storto il naso. Ma per Gigi l’amore non ha età, tanto che avrebbe già fatto il passo della convivenza “a città alterne, un po’ a Roma, dove ha casa lui, un po’ a Napoli, dove vive lei”.

Gigi D’Alessio starebbe facendo sul serio

Controllando i profili social della coppia, sembra chiaro che tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito sia in corso una relazione, anche piuttosto seria. Non solo il cantante segue su Instagram la giovane Denise, ma dallo scorso aprile non manca il suo like quasi a nessuna foto pubblicata dalla ragazza. Tra i commenti, c’è anche uno scambio di apprezzamenti con con Mauro Nardi, altro cantante neo melodico napoletano. Non a caso, le attenzioni social dell’amato Gigi sono iniziate appena pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della rottura con Anna Tatangelo, avvenuto a inizio marzo. A dimostrare che starebbe prendendo seriamente la relazione, il fatto che il cantante segue su Instagram anche la mamma di Denise, lasciando ipotizzare che le presentazioni in famiglia siano già ampiamente avvenute.