gigi-d’alessio-e-denise-esposito-escono-allo-scoperto,-le-foto-di-coppia-su-instagram

Gigi D’Alessio non si nasconde più. Il suo amore per Denise Esposito non sembra più essere un segreto per il cantante napoletano che fino a poche settimane fa faceva di tutto per tenere lontani gli occhi indiscreti dalla sua nuova fiamma. Insieme a Denise ha partecipato a matrimonio di Lele Blade, il rapper napoletano che ha sposato la modella Maggie Suarez con una sfarzosa cerimonia a Casoria, Napoli. Al suo fianco la bella studentessa di giurisprudenza in un elegante abito rosso, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram che lo stesso Gigi ha deciso di ricondividere. Ormai non ci sono più dubbi: la loro passione è al centro del gossip dell’estate.

L’amore di Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Se in un primo momento poteva esserci qualche incertezza nel parlare di Denise come nuova compagna del cantante napoletano (i più scettici davanti ai primi scatti rubati hanno ipotizzato persino che si trattasse della figlia Ilaria), le nuove testimonianze social non lasciano più spazio a dubbi. Denise è stata invitata persino al matrimonio di un caro amico e collaboratore di Gigi D’Alessio il che può significare soltanto una cosa: che per amici e familiari Gigi e Denise sono ormai una coppia consolidata. Lo aveva confermato persino un’amica di lei al settimanale Di Più: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida”. Il cantante insomma ha finalmente ritrovato la sua serenità: “Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora”.

Chi è Denise Esposito la fidanzata di Gigi D’Alessio

Denise Esposito è lontana dal mondo dello spettacolo e per questo non è affatto abituata al gossip. “Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista”, aveva rivelato un’amica. Tuttavia ormai anche la studentessa 28enne di Napoli sembra aver ceduto al pettegolezzo. Dopo aver conosciuto il cantante durante un’evento a Capri la scorsa estate, Denise sarebbe già alle prime prove di convivenza e, stando ai racconti degli amici, avrebbe già conosciuto anche i figli più grandi Claudio, Ilaria e Luca.