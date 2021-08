gigi-d’alessio-e-i-baci-con-denise:-“era-una-fan,-tatangelo-ultima-a-sapere-della-gravidanza”

Le foto di Gigi D’Alessio e Denise Esposito in vacanza a Positano sullo yacht Anne Marie (30mt) del cantante. La coppia, complice nelle acque amalfitane, si prepara ad accogliere il figlio che arriverà in autunno, che sarà il quinto per noto cantautore. Il settimanale Chi documenta tutto in un servizio esclusivo, nel quale racconta anche della nuova vita di Anna Tatangelo con Livio Cori e parla di rapporti non distesi con l’ex compagno, poiché “sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie”.

