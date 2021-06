Gigi D’Alessio, grande gioia nel giorno del suo onomastico: “Il regalo più bello me l’ha fatto mio figlio”

Grande gioia per Gigi D’Alessio nel giorno del suo onomastico: “Il regalo più bello me l’ha fatto mio figlio”

Gigi D’Alessio, grande gioia: “Il regalo più grande è di mio figlio” (Fonte: Instagram)

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più apprezzati del panorama artistico e musicale italiano. La sua carriera inizia molto presto, lavorando come pianista di Mario Merola, pilastro della musica napoletana. Sarà proprio il ‘re della sceneggiata napoletana’ a lanciarlo nel mondo della musica. D’Alessio però raggiunge l’apice del successo negli anni duemila, quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai“.

Nel corso della sua vita, il cantante è stato sposato con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli. I due hanno divorziato ufficialmente nel 2014. Dal 2006 al 2020, invece, è stato legato sentimentalmente ad Anna Tatangelo, con la quale ha avuto un figlio, Andrea.

Oggi è un giorno bellissimo per Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano festeggia il suo onomastico. Sui social, dove l’artista è molto seguito, sono arrivati tantissimi messaggi di auguri. D’Alessio ha ringraziato tutti con un post, ma poi ha aggiunto: “Il regalo più bello me l’ha fatto mio figlio che oggi ha superato l’esame di maturità. Ti amo“. La foto di D’Alessio insieme al figlio Luca ha ricevuto migliaia di like in poche ore. Tra i commenti sono arrivati tantissimi auguri, sia per il cantante che per il figlio.

Luca sta regalando tantissime soddisfazioni a papà Gigi. È l’unico ad aver intrapreso la strada del papà, legandosi alla scena rap napoletana. Luca si è messo in mostra proprio in uno degli ultimi lavori artistici del papà, Buongiorno, dove ha reinterpretato un brano del padre aggiungendovi delle barre.

Luca D'Alessio, che finalmente può dire di essere 'maturo'.