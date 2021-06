gigi-d’alessio,-i-segreti-della-nuova-fidanzata-denise:-parlano-gli-amici

Nuovo amore per Gigi D’Alessio. Da circa un anno l’artista fa coppia fissa con Denise Esposito. La coppia è uscita allo scoperto di recente, durante una manifestazione: il video, che li immortala complici e affiatati, è diventato virale sui social network. D’Alessio non ha ancora ufficialmente presentato la nuova fiamma a fan e giornalisti ma il settimanale Di Più è riuscito ad entrare in contatto con alcuni amici della donna che ha rubato il cuore di Gigi.

A parlare alla rivista edita da Cairo Editore Chiara, un’amica di vecchia data di Denise:

“Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare una amore in una situazione così in vista”

L’amica di Denise ha spiegato che il primo incontro con Gigi D’Alessio è avvenuto nell’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine, un’intesa fisica e mentale, che ha fatto scoccare la scintilla. Lo scorso febbraio, poi, sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.

Da qualche mese, infatti, Denise ha cominciato a frequentare la villa di Gigi a Roma, all’Olgiata, quella in cui il cantante viveva con Anna Tatangelo e il loro bambino, Andrea. Tra Gigi e Denise ci sono ben 26 anni di differenza ma questo non sembra essere un problema.

L’amica della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio ha chiarito:

“Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida”

Non a caso Gigi D’Alessio ha già presentato Denise ai figli più grandi – Claudio, Ilaria e Luca – avuti dall’ex moglie Carmela Barbato.

Chi è Denise, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

28 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.

Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La giovane ha un fratello, più grande di tre anni, al quale è molto legata. Al momento ancora non convive con Gigi: Denise fa la spola tra Napoli e la casa romana di D’Alessio.

A Di Più gli amici di Gigi D’Alessio hanno assicurato: