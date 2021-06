Gigi D’Alessio, il figlio è nei guai! Dopo la denuncia si avvicina la sentenza

Claudio D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, si trova a processo e dovrà andare in tribunale per rispondere alle domande del pm.

Le notizie su Gigi D’Alessio non mancano mai sia dal punto di vista musicale che del gossip. Stavolta però non si parla del cantante, ma di Claudio D’Alessio, figlio del cantante e di Carmela Barbato. Il ragazzo, nato a Napoli 35 anni fa, è finito nei guai.

Il giovane è stato accusato dalla ex colf, Halyna Levkova, di averla presa a schiaffi e insultata. Inoltre nell’atto di citazione si è arrivati a parlare di “stato di semi schiavitù”.

Claudio si dovrà presentare il prossimo 27 settembre in aula al tribunale di Roma. Il figlio dell’artista dovrà rispondere alle domande che gli rivolgerà il pubblico ministero Mauro Masnaghetti.

I fatti avrebbero avuto luogo in un appartamento in via Michele Mercati, ai Parioli, nel 2014, dopo una discussione tra Claudio e Nicole Minetti, allora compagna del ragazzo.

La collaboratrice domestica ha sporto denuncia e spiegato agli investigatori i presunti maltrattamenti da parte del suo datore di lavoro.

Tempo fa Halyna ha rilasciato questa testimonianza spiegando le sue condizioni di lavoro.

È stato drammatico. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha mai quasi pagato, ero pronta ad andarmene.

Quindi la collaboratrice domestica su cosa sarebbe avvenuto quella sera.

Quella sera Claudio e la compagna Nicole Minetti hanno fatto rumore (per via della lite, ndr). Sono scesa per dirgli di smetterla, di farmi dormire. Allora lui mi ha aggredito: “È casa mia e faccio quello che mi pare”.

Ed ancora l’ex colf di Claudio D’Alessio.

Ho detto a Claudio che avrei chiamato il padre per i soldi. Lui, come una furia, ha preso le mie cose, mi ha spinto contro il muro, poi ha minacciato di uccidermi e infine mi ha sbattuto fuori casa. La compagna per la paura si è chiusa a camera.

E poi la donna ha raccontato cosa sarebbe accaduto mentre lei si trovava al pronto soccorso.