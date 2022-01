gigi-d’alessio,-il-figlio-lda-sui-social-diretto-sulla-nascita-del-fratellino:-“io-ho-…”

Quella di lunedì 24 gennaio è stata una giornata molto importante per la famiglia D’Alessio. Il celebre cantante ha infatti provato la grande gioia di diventare per la quinta volta papà dopo che la compagna Denise Esposito ha partorito il piccolo Francesco. Molti sono stati a commentare la notizia della nascita del piccolo D’Alessio e tra questi anche LDA ovvero il figlio del cantante attualmente presente nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Gigi D’Alessio papà per la quinta volta

Lunedì 24 gennaio 2022 la famiglia D’Alessio si è allargata ancora di più. Il celebre artista ha infatti annunciato al mondo intero di essere diventato per la quinta volta papà del piccolo Francesco. E per farlo ha condiviso un post sui social. Il cantante ha condiviso di preciso una fotografia attraverso la quale ha mostrato i dati anagrafici del suo piccolo appena nato e a tale immagine ha poi associato poche parole ovvero “Benvenuto alla vita”. In tanti non hanno perso l’occasione di commentare la lieta notizia e rivolgere a Gigi D’Alessio i propri auguri e tra questi anche il figlio Luca D’Alessio nato dal matrimonio con Carmela Barbato.

Gli auguri di LDA per la nascita del fratellino

LDA ovvero Luca D’Alessio è noto al pubblico di Canale 5 per essere uno dei ragazzi della scuola di Amici. E proprio all’interno del talent il ragazzo nel corso dei mesi si è fatto conoscere ed apprezzare sia come persona sia come artista. Nella giornata di lunedì 24 gennaio il giovane artista ha commentato la notizia della nascita del fratellino scrivendo poche parole attraverso le quali ha lasciato intravedere la sua felicità. “Ho 2 fratellini spettacolari”, queste nello specifico le parole scritte dal giovane in risposta al post di papà Gigi. Oltre al fratellino appena nato il ragazzo ha fatto riferimento anche all’altro fratello, Andrea, nato dall’unione tra papà Gigi e l’ex compagna Anna Tatangelo.

La reazione di Anna Tatangelo alla nascita del quinto figlio dell’ex compagno

In molti si staranno sicuramente domandando ‘Come ha reagito Anna Tatangelo alla notizia della nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio?’. In realtà a tale domanda è possibile rispondere affermando che almeno pubblicamente la Tatangelo non sembrerebbe aver commentato questa notizia. E alcuni mesi fa senza alcun timore aveva commentato la notizia della gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio rivelando di averlo saputo dai giornali. In quell’occasione la Tatangelo aveva rivelato “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.