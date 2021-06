gigi-d’alessio,-il-video-con-la-nuova-fidanzata:-tatangelo-‘in-archivio’

Gigi D’Alessio pizzicato con quella che sarebbe la sua nuova fidanzata. Il gossip è tornato a ruggire sul cantante partenopeo dopo che su Tik Tok è diventato virale un video in cui si nota il musicista mano nella mano con quella che pare essere la sua nuova fidanzata (i due, hanno spiegato gli utenti che hanno immortalato la scena, sono poi saliti sull’auto e sono sfrecciati via). Non è la prima volta che si mormora che Gigi abbia ritrovato amore e serenità al fianco della donna. Gli ‘spifferi rosa’, quelli che vogliono D’Alessio e Denise insieme, sono infatti in circolo già da qualche mese.

Al momento il cantante è una tomba sulla sua vita privata. Zero conferme ma pure zero smentite sul fatto che frequenti Denise, 28 anni (26 in meno di D’Alessio) e napoletana. I ben informati raccontano che la scintilla sia scattata a Capri, già l’estate scorsa durante, uno spettacolo dell’ex di Anna Tatangelo. Non solo: si sussurra che Gigi l’avrebbe anche già stata presentata ai figli più grandi, quelli cioè nati dal matrimonio con Carmela Barbatao (Claudio, Ilaria e Luca).

Altre indiscrezioni narrano che una volta D’Alessio e Denise sono stati avvistati mentre lasciavano assieme la villa all’Olgiata, dimora che si trova alle porte di Roma, la stessa in cui il musicista campano ha convissuto con Anna Tatangelo per 14 anni.

C’è poi il capitolo Tatangelo: l’artista, pochi giorni fa, è stata intervistata nel programma Belve, rilasciando esternazioni assai rumorose circa la relazione vissuta con D’Alessio, dalla quale è nato un frutto d’amore, Andrea. Senza troppi fronzoli, la cantante ha detto che nulla le manca della vita passata con Gigi. “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”, ha spiegato.

Anna è stata incalzata anche sul gossip che la riguarda da vicino. Circolano voci insistenti che la vogliono innamorata di Livio Cori. “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo”, ha risposto. Insomma, la frequentazione c’è. Forse è prematuro parlare di love story in questo momento, ma non è un azzardo pensare che il cuore della Tatangelo sia tornato a battere forte o che almeno abbia avuto un sussulto.