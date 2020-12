gigi-d’alessio,-lo-ricordate-da-giovane?-capelli-ricci-e-folti-[foto]

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani più affermati ed apprezzati. Ricordate com’era agli inizi? E’davvero molto cambiato..

Gigi D’Alessio: il cantante napoletano più apprezzato al mondo

Gigi D’Alessio è uno degli artisti del panorama musicale italiano più amati. Nella sua lunga carriera, Gigi ha collezionato tantissimi successi,brani che sono rimaste nel cuore delle persone. Le sue canzoni sono intramontabili, dei veri e propri inni all’amore e al romanticismo. Le sue prime canzoni sono prevalentemente scritte in napoletano, ma con i tempo il cantante ha adottato uno stile diverso.

Gigi D’Alessio: Ricordate com’era negli anni 90? Eccolo!

Gigi in questa foto era giovanissimo, come si può ben notare. Il sorriso è lo stesso, come lo sguardo, simpatico e irriverente.Nel tempo non è cambiato solo il suo stile, il suo look, ma anche i suoi brani. In un’intervista a RollingStone Gigi, ha spiegato il perchè della sua svolta, e confessa perchè riesca ad esprimersi visceralmente e senza filtri solo cantando in napoletano:”Perché quella è la mia lingua madre. Quella straniera è l’italiano. Fino a pochi anni fa se si cantava in napoletano si veniva ghettizzati. Ho dovuto prima acquisire una credibilità, però i numeri li ho fatti con i brani in italiano. Non dirgli mai ha venduto un milione e 800 mila copie. E poi Non mollare mai, Quanti amori, Il cammino delle età, Un nuovo bacio sono successi che conoscono pure quelli a cui sto sul cazzo”.

Gigi D’Alessio: ecco cosa pensa delle nuove leve

Gigi è una persona molto umile, segno di grande intelligenza. Durante l’intervista è stato chiesto al cantante che rapporto avesse con nuovi cantautori, la sua risposta è stata emblematica:”La cosa peggiore è giudicare gli altri. Quando una persona fa successo non bisogna farsi troppe domande. Se io non capisco una cosa è un mio limite. Per me ogni canzone è un’opera d’arte: solo dopo posso dire se un brano mi piace o mi fa cagare. Poi il parallelismo tra anni ’80/90 e 2000 non lo possiamo proprio fare e sai perché?”.

