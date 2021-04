Gigi D’Alessio: perchè è finita con Anna Tatangelo? | Emerge la verità

Gigi D’Alessio è un noto cantautore napoletano amatissimo dal pubblico che ormai da molti anni lo segue anche nelle sue apparizioni televisive. Di lui è conosciuta la lunga storia d’amore con Anna Tatangelo, finita un anno fa, ma perché si sono lasciati?

Gigi D’Alessio è un cantautore di origine napoletana apprezzato e molto seguito dal pubblico, ormai da diversi decenni. Giovanissimo diventa pianista ufficiale di Mario Merola e nel 2000 riesce a guadagnarsi un posto sul palco dell’Ariston di Sanremo con Non Dirgli mai.

Negli anni è diventato anche conduttore televisivo, per esempio per Made in Sud e giudice o coach per diversi programmi come The voice senior. Di lui i fan che ne amano le sonorità e i testi delle canzoni hanno seguito con passione anche la vita privata che l’ha portato a legarsi a lungo con la collega Anna Tatangelo.

I due hanno avuto una lunga relazione, durata ben 15 anni, ma cosa è successo per separarli?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: una storia lunga 15 anni

La storia d’amore con la Tatangelo è iniziata subito con molte difficoltà. Quando si sono conosciuti, dopo un concerto, lui era sposato con Carmela Barbato, da cui aveva avuto tre figli. Li separavano inoltre 20 anni di differenza. Era il 2002 e Anna era una ragazza e fresca vincitrice della categoria giovanile del Festival di Sanremo. D’Alessio le disse che c’era una canzone che voleva farle ascoltare e così iniziò la loro collaborazione musicale.

Nel 2006 hanno annunciato pubblicamente la loro stupenda storia d’amore, ma tanti, per anni, hanno criticato l’interprete per aver sfasciato la famiglia del compagno. I due però non si sono lasciati intimidire e sono andati avanti per la loro strada e nel 2010 è nato il loro primo e unico figlio: Andrea. Purtroppo nel 2017 hanno affrontato una dura crisi che li ha messi in pausa un anno, per poi ritrovarsi nel 2018. Infine a marzo del 2020 hanno annunciato l’addio definitivo lasciando nel dispiacere migliaia di fan che contavano su di loro.

Perché è finita?

Inizialmente Anna non aveva voluto rivelare cosa fosse successo tra di loro per spingerli a lasciarsi e sviava le domande sostenendo che erano cose che succedevano a molte coppie. Poi, il settimanale Nuovo aveva ipotizzando quale potesse essere il reale motivo della rottura. Sempre il suddetto giornale aveva ricondotto l’addio al fatto che D’Alessio non volesse sposarla in chiesa.

La cantante di Lo so che finirà è molto credente e questo rifiuto l’avrebbe profondamente ferita. Inoltre non avrebbe mai fatto mistero del sogno di sposarsi in quel contesto col suo amato. La Tatangelo poi è sempre stata particolarmente devota alla Madonna delle Grazie, tanto da essersi recata in più occasioni dalla mistica calabrese Natuzza Evolo per chiederle consiglio.

Ovviamente queste supposizioni non sono mai state confermate o smentite ma la Tatangelo ha più volte affermato che per diverge caratteriali non era più possibile la convivenza. Finita la relazione però i due sono rimasti comunque in buoni rapporti per via del figlio e si sentono e vedono spesso.

