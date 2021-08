Gigi D’Alessio presto papà, Anna Tatangelo ha reagito male? Giornalista: “È felice”

Gigi D’Alessio presto di nuovo papà, giornalista rompe il silenzio su Anna Tatangelo: “Reagito male? No è felice”

Nei giorni scorsi molto rumore hanno fatto dei rumors lanciati dal settimanale Chi, ovvero da una parte che Gigi D’Alessio diventerà di nuovo papà per la quinta volta dalla nuova compagna Denise Esposito ed inoltre, è stata anche lanciata l’indiscrezione che Anna Tatangelo non abbia reagito bene a tutto questo. Le cosa staranno realmente così? Oggi ad Estate in diretta su questo gossip ha rotto il silenzio il giornalista Alessio Poeta che ha smentito tale reazione. “Noi non sappiamo come ha reagito” ha premesso il giornalista, aggiungendo:

“Lei in realtà è felicissima del suo nuovo amore.”

Anna Tatangelo fidanzata con Livio Cori, giornalista svela: “Momento d’oro per lei”

Il giornalista Alessio Poeta nel programma pomeridiano di Rai1 se da un lato ha smentito che Anna Tatangelo ha reagito male alla notizia della gravidanza di Denise Esposito, dall’altro ha confermato il gossip che vede la cantante felice con il rapper Livio Cori. Nel dettaglio ha infatti rivelato:

“È presa dal suo nuovo amore, contentissima e super appagata e si sta godendo un momento d’oro.”

Insomma dopo la fine della loro lunga relazione che è durata anni e la nascita del piccolo Andrea che oggi ha 10 anni Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo hanno preso strade diverse, il primo sta per diventare padre dalla nuova compagna, la giovane avvocato Denise Esposito mentre Anna Tatangelo, stando agli ultimi gossip, ha intrapreso una relazione con Livio Cori.

Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la compagna Denise Esposito è incinta

Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta, il cantante infatti ha già quattro figli i primi tre Claudio (che lo ha reso nonno due volte), Ilaria e Luca sono nati dalla relazione con Carmela Barbato, poi Andrea avuto con Anna Tatangelo mentre adesso la sua nuova compagna Denise Esposito.

L’articolo Gigi D’Alessio presto papà, Anna Tatangelo ha reagito male? Giornalista: “È felice” sembra essere il primo su LaNostraTv.