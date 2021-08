Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo: Anna Tatangelo furiosa

Gigi D’Alessio diventerà papà molto presto: la compagna Denise Esposito è incinta del quinto figlio del cantautore napoletano. La notizia ha sorpreso molti, lo scoop lanciato dal settimanale Chi, ha già fatto il giro del web. Ma ciò che ha sorpreso ancor di più è la reazione che Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio, avrebbe avuto una volta appresa la lieta notizia. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti svela che la cantante sia stata una delle ultime ad apprendere che Gigi D’Alessio sarebbe diventato di nuovo papà. Ciò avrebbe mandato la Tatangelo su tutte le furie, colpita anche dal fatto che non si sarebbe mai aspettata che il cantautore napoletano si sarebbe rifatto una vita così in fretta.

Anna Tatangelo delusa da Gigi D’Alessio? Il motivo

Oltre al fatto che presto Gigi D’Alessio diventerà papà, ci sarebbe un’altra notizia che avrebbe lasciato Anna Tatangelo con l’amaro in bocca. A quanto pare, il cantautore napoletano avrebbe scelto di lasciare la villa a Olgiata, che Anna non ha mai amato, per trasferirsi a Napoli con Denise Esposito e ricominciare una nuova vita non appena sarà nato il bambino. Il settimanale Chi, inoltre, svela che Anna Tatangelo e Denise Esposito non si sono mai viste.

Anna Tatangelo ritrova l’amore al fianco di Livio Cori

A quanto pare Gigi D’Alessio non è l’unico ad aver voltato pagina. Anna Tatangelo sembra abbia ritrovato l’amore al fianco del rapper Livio Cori. Da tempo si rincorrono voci di una frequentazione in corso tra i due, cosa che Anna Tatngelo ha sempre smentito. Ma le immagini parlano chiaro, la cantante è stata paparazzata mentre si scambia dolci effusioni con il rapper. La coppia sta trascorrendo del tempo in un resort i Puglia, insieme al figlio di Anna Tatangelo, Andrea, nato dalla stria d’amore con Gigi D’Alessio.

L’articolo Gigi D’Alessio presto papà: la reazione spiazzante di Anna Tatangelo sembra essere il primo su LaNostraTv.