Gigi D’Alessio stigmatizzato senza pietà: la dura critica che nessuno si aspettava

Ecco che cosa è stato detto del cantante di successo napoletano. Una dichiarazione che ha veramente stupito.

Gigi D’Alessio, cantante italiano (Instagram)

Gigi D’Alessio, famoso cantante italiano, fin dalla tenera età ha dimostrato una spiccata propensione per la musica. Durate la sua carriera è riuscito a vendere ventisei milioni di dischi, facendosi conoscere sia dai fans nostrani che all’estero.

Nei primi anni ha anche effettuato collaborazioni nell’ambito della canzone napoletana. Ciò si nota anche nelle sue produzioni successive, poiché spesso, all’interno di alcuni brani, aggiunge alcune parole o intere frasi in dialetto partenopeo.

Successivamente, a partire dai Duemila partecipa cinque volte al Festival di Sanremo con titoli memorabili come, per esempio, Tu che ne sai e Non dirgli mai.

Comunque sia, i tabloid si sono sbizzarriti anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Molto chiacchierata, infatti, è stata la relazione con la collega Anna Tatangelo da cui ha avuto un figlio di nome Andrea. La loro storia d’amore è durata parecchi anni, ma, in una dichiarazione ufficiale da parte del cantante campano, si è saputo poi della rottura definitiva con Anna.

Oggi, lui sembra sia stato visto con Denise Esposito, una ragazza di ventisei anni, e per quanto riguarda la Tatangelo, invece, anche se molto corteggiata, non si sa ancora di preciso chi potrebbe essere un nuovo possibile amore.

Ecco che cosa è stato detto di Gigi da un suo conterraneo

Gianni Nazzaro, anch’egli di origini napoletane, in questi giorni avrebbe fatto delle affermazioni piuttosto pesanti nei confronti di Gigi. Di recente, infatti, il cantante è stato intervistato dal settimanale Nuovo in cui ha parlato delle attuali difficoltà che sta affrontando a livello lavorativo.

Gigi mostra ai fans l’Arena di Verona (Instagram)

In effetti, ancora pieno di energie, il settantenne vorrebbe poter cimentarsi in numerosi progetti interessanti. Tuttavia, ha continuato, dicendo che non gli è possibile cantare spesso in pubblico come, invece, accade per altri artisti.

In particolar modo, Nazzaro ha pronunciato parole piuttosto dure verso colui che più volte è stato definito il suo erede. Le riportiamo di seguito:

“Questa presunta eredità è la peggiore offesa che mi possa fare perché non riconosco in D’Alessio valori artistici o umani. Quando gli fui presentato esclamò: “Gianni Nazzaro? Ei fu…”.

Secondo Nazzaro, quindi, Gigi D’Alessio non avrebbe una grande stima nei suoi confronti, anche se, a dire il vero, non ha risparmiato nemmeno altri grandi della musica italiana come gli stessi Gianni Morandi e Massimo Ranieri che li incolpa di non averlo mai invitato ai loro show.