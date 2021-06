gigi-d’alessio-torna-al-grande-evento-che-lo-ha-reso-famoso.-lui-acconsente:-“che-onore”

Il cantautore partenopeo parteciperà alla prossima edizione del festival musicale più famoso d’Italia?

Gigi D’Alessio torna a con un nuovo album dopo il grande successo di Buongiorno, pubblicato lo scorso anno. Il sequel, dal titolo Buongiorno Special Edition 2021 aggiungerà altre 12 tracce alle 16 dell’album precedente, oltre a 5 brani inediti.

Il cantautore ha voluto rivisitare alcune delle sue canzoni più celebri, in una chiave urban e hip hop, vicina allo stile dei talenti che stanno emergendo in Campania. L’intento dell’artista è quello di dare la possibilità a volti più o meno noti di emergere.

La prima partecipazione di D’Alessio al festival della canzone italiana risale al 2000, nella sezione campioni con il brano Non digli mai. Sui rumors che circolano da tempo di un suo ritorno al festival, l’artista ha dichiarato:

” Partecipare al festival è un onore, sempre. È la più grande vetrina per la nostra canzone. Prossimi progetti? Dovrei tornare in tv in autunno con The Voice. Mi piace fare il coach perché la musica è incontro, è confronto, è lavoro d’insieme”.