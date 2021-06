Gigi Donnarumma, avete mai visto la sua fidanzata? Spuntano gli scatti di coppia: è meravigliosa!

Gigi Donnarumma è il portiere della Nazionale Italiana, ma sapete chi è la sua fidanzata? Sui social sono spuntate alcune foto: è bellissima!

Avete mai visto la fidanzata di Gigi Donnarumma? Fonte Foto: Instagram

È il portiere della Nazionale azzurra, Gigi Donnarumma. A difesa anche della porta del Milano, il giovanissimo calciatore è uno dei volti più amati ed apprezzati del calcio italiano. Giovanissimo, ma con un talento inesauribile, il buon campano vanta di un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lui? Tra qualche ora, lo sappiamo benissimo, andrà in onda la prima parte degli ottavi di finale di questi Europei 2021. In attesa, però, volete avere qualche informazione in più sul nostro mega portiere.

Appurato che è giovanissimo e che la colonna portante del Milano e della nostra nazionale, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Gigi Donnarumma ha una fidanzata? Assolutamente si! E, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che lo sia felicemente da circa cinque anni. A questo punto, però, vi chiediamo: chi è? Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela! Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe proprio che lei abbia un profilo Instagram super blindatissimo!

Gigi Donnarumma, avete mai visto la sua fidanzata? Resterete sbalorditi!

Correva esattamente il 2016 quando, da quanto si legge sul web, Gigi Donnarumma ed Alessia Elefante, questo è il nome della sua fidanzata, diventavano una coppia a tutti gli effetti. Come si sono conosciuti? La risposta è piuttosto semplice: sono amici da bambini. Sul web, infatti, si legge che entrambi provengano dalla stessa città campana. E che, da sempre, siano stati amici. Con il passare degli anni e, soprattutto, con la maturità, sembrerebbe che i due abbiano capito di provare un interesse reciproco. E di provare, quindi, a stare insieme.

Da quel momento, sono trascorsi esattamente 5 anni. Eppure, Gigi Donnarumma e la sua splendida fidanzata si amano davvero alla follia. Voi, però, l’avete mai vista? Come dicevamo precedentemente, la giovanissima ha un profilo Instagram blindatissimo. E, purtroppo, non abbiamo molte notizie su di lei. Le uniche foto che abbiamo, però, le abbiamo rintracciate sul profilo social ufficiale del portiere del Milan e della Nazionale. Volete vederla? Eccola: è bellissima!

Fonte Foto: Instagram

Lei è bellissima, e non c’è nulla da dire. Però, insieme sono davvero una splendida coppia. Siete d’accordo?