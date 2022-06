gigi-hadid-fa-impazzire-tutte-con-un-infradito-h&m.-tutte-le-vogliono-per-l’estate-e-costano-pochissimo

Le infradito H&M sono il nuovo must-have della stagione estiva. Parliamo ormai di uno dei brand low cost più amati di sempre. La campagna estiva 2022 ha come volto iconico Gigi Hadid, la top model amata in tutto il mondo. Il brand sta crescendo sempre di più e i suoi sandali infradito sono tra i più virali ed apprezzati, in Italia come nel resto del mondo. Ecco alcuni modelli che hanno già conquistato tante donne.

Chi ha più voglia di scarpe chiuse quando H&M propone alternative validissime anche per una cena fuori? Ebbene si, il brand low cost ha deciso di sfoggiare una collezione di sandali infradito per ogni occasione: che si tratti di mare, piscina o di uscite più impegnative, ha davvero pensato a tutto. Quest’anno, inoltre, comodità è la parola chiave. Le zeppe di gomma, i cuscinetti all’interno, i rialzi esterni permettono di garantire comfort anche in spiaggia o con un tacco. Possiamo dire addio quindi ai mal di schiena provocati da scarpe con suola raso terra.

Partiamo subito con proposte di beachwear. Queste infradito con plateau vi permetteranno di guadagnare qualche cm in più anche in spiaggia. Il plateau infatti è di 5,5 cm ed il tacco è di 7,5 cm. Sono perfetti anche per un aperitivo al tramonto e vi doneranno il massimo del comfort durante tutta la giornata. Il colore segnalato è grigio chiaro. Il prezzo è di 19,90 euro. Anche se privi di tacco, questi sandali infradito in grigio sono di una comodità unica, grazie alla suola in gomma pensata proprio per un appoggio confortevole. Il prezzo è di appena 9,90 euro.

E se cercate un paio di sandali infradito per la sera, in un colore audace, questo in rosso fa al caso vostro. Comodo, con un tacco di appena 5 cm e con fascette sottili, il suo prezzo è di 25 euro. Per qualcosa di più chic e glam, ad un prezzo ridotto, questo sandalo in beige chiaro è imperdibile. Sono in similpelle con cinturini sottili impreziositi da strass. Le solette sono in similpelle con cuscinetti interni che vi permetteranno di portarli anche per molte ore. Il prezzo è di 30 euro.

Se invece siete in cerca di qualcosa da sfruttare quotidianamente, per uscire a fare compere o commissioni, il sandalo slip on a infradito fa al caso vostro. È disponibile in nero e marrone scuro e lo trovate scontato sul sito di H&M al prezzo di 14,90 euro. Sono in finta pelle con punta squadrata e tacco kitten rivestito. Anche questi sono a prova di stress, e vi permetteranno di andare da un posto all’altro senza sentirne il peso. Insomma, che siano da giorno o da sera, alti o bassi, i sandali H&M non hanno intenzione di deludervi.

