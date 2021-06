gigi-proietti,-sapete-qual’era-la-sua-abitudine?-non-vi-rinunciava-mai

L’amatissimo e compianto Gigi Proietti, scomparso improvvisamente lo scorso anno, aveva una strana abitudine a cui non rinunciava mai. Ecco quale era.

Gigi Proietti (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images)

Gigi Proietti continua a far parlare di sé, nonostante la sua morte improvvisa avvenuta il 2 novembre 2020. Infatti ogni tanto esce fuori ancora qualche curiosità sull’amatissimo showman italiano e continua ancora oggi a far stupire tutti, come ha fatto per tutta la sua vita.

Come tutti sanno, è stato un attore, doppiatore, presentatore, regista, cantante e cabarettista italiano. Quindi, un artista a tutto tondo davvero poliedrico, come probabilmente non ne vedremo più in Italia. Ha iniziato la sua carriera come attore di teatro, per poi sfondare all’interno della televisione e del cinema.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stato molto riservato. Non si è mai sposato ma è stato fidanzato con Sagitta Alter dal 1962 e fino al giorno della sua morte i due sono sempre stati insieme. La coppia ha avuto due figlie chiamate Susanna e Carlotta, anch’esse diventate attrici.

Gigi Proietti, ecco l’ultima curiosità divertente sull’ex attore.

Chi ha seguito con attenzione Gigi Proietti probabilmente già si sarà accorto di questa curiosità che lo riguarda. Infatti, anche l’ex attore romano, come molti altri artisti del mondo dello spettacolo, aveva delle strane abitudini riguardante la scaramanzia. Uno in particolare è stato svelato in questi giorni.

Gigi Proietti (Foto dal web)

La sua particolare abitudine era quella di non rinunciare mai nell’indossare una camicia bianca e sotto dei pantaloni neri. A quanto pare, era un vero e proprio rito di scaramanzia. Ecco le sue parole:

È la mia divisa dai temi di ‘A me gli occhi, please‘”.

Gigi Proietti non verrà mai dimenticano perché è entrato nel cuore di tutti gli italiani. Questi aneddoti sulla sua vita continuano a farlo sentire vivo e presente. Questa sua particolare passione riguardo l’abbigliamento era sempre rimasta nascosta, anche se sicuramente qualche suo fan più accanito se n’era già accorto da molto tempo.