GILC IMPIANTI SRL Il primo bando prevede 900 milioni di euro per installare dispositivi di protezione di ultima generazione

Autostrade per l’Italia (Aspi) annuncia lavori, tra bandi pubblicati e gare in fase di aggiudicazione, per circa 1,5 miliardi in barriere di sicurezza e opere in galleria. Gli interventi rientrano nel piano industriale, lanciato dall’amministratore delegato Roberto Tomasi, per l’ammodernamento e la manutenzione della rete di propria competenza. Ad Aspi fa capo il 51% della rete autostradale nazionale (circa 3mila chilometri su 6mila).

Il primo bando prevede 900 milioni di euro per installare dispositivi di protezione di ultima generazione: barriere spartitraffico, bordo laterale e bordo ponte. Il piano interessa oltre 2.100 chilometri di rete autostradale, tra cui le principali arterie nazionali, come le autostrade A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto. L’iter per l’aggiudicazione di questo primo bando è di 18 mesi. Complessivamente l’avvio degli interventi da 900 milioni sarà distribuito su un arco temporale di circa due anni a partire dal terzo trimestre del 2022.

Intanto nelle 587 gallerie in gestione ad Aspi proseguono le attività di ispezione approfondita effettuate secondo gli standard definiti con il ministero delle Infrastrutture. Sulla base dei risultati delle attività di ispezione, eseguite da società esterne di ingegneria specializzate nel settore e con l’utilizzo di tecnologie avanzate come laser scanner e georadar, vengono programmati i relativi interventi di manutenzione. Gli interventi verranno eseguiti anche grazie alla disponibilità di 300 milioni di euro messa in campo con il bando dedicato alle operazioni di consolidamento dei tunnel della rete.

IL PIANO DEI LAVORI

A questi due bandi si sommano ulteriori 250 milioni di una gara attualmente in fase di aggiudicazione e relativa sempre alla sostituzione delle barriere di sicurezza.

A fronte di questo forte impegno per la manutenzione e la sicurezza, che nella visione di Tomasi dovrà essere continuo e costante nel tempo, ci sarà un impegno altrettanto forte nell’impiego delle tecnologie digitali, per limitare i disagi per gli utenti (automobilisti e autotrasportatori). È di ieri la notizia che l’Antitrust ha comminato 5 milioni di euro di multa ad Aspi per pratica commerciale scorretta. Nel mirino dell’Agcm sono finite le lunghe code dovute ai cantieri in autostrada e i relativi danni causati agli utenti. Spiega l’Authority: «La società (cioè Aspi) non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza».

Leggi ancora :

ANSA) – BARI, 19 GEN – Avrebbe accumulato debiti tributari per oltre 1,6 milioni di euro causando nel 2019 il fallimento della sua società, una Srl con sede operativa a Gioia del Colle (Bari) operante nel settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari. La Guardia di Finanza ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore di fatto della società e una misura interdittiva di un anno per il socio prestanome.

Ai due indagati la Procura di Bari contesta i reati di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria e occultamento delle scritture contabili. Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno consentito di rilevare plurime omissioni in materia tributaria e il conseguente accumulo di debiti nei confronti dell’Erario che hanno determinato il dissesto finanziario della società fino a provocarne il fallimento.

Nell’ambito della stessa indagine, partita nel 2018 da una verifica fiscale, l’imprenditore arrestato è stato destinatario nel giugno 2020 di un sequestro preventivo di beni del valore di circa 2,5 milioni di euro, che comprendeva una lussuosa villa con piscina e piccolo parco privato a Gioia del Colle, un altro prestigioso immobile a Policoro, una imbarcazione di 12 metri e disponibilità bancarie. (ANSA).