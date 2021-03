Giletti nella bufera, “Hai fatto anche tu la soubrette”. Selvaggia si vendica così

Una guerra contro Selvaggia Lucarelli vuol dire colpi bassi a tutto spiano senza alcun tipo di risparmio, e Massimo Giletti può ben raccontarlo. Il pomo della discordia tra i due giornalisti è stato Fabrizio Corona. Il famosissimo paparazzo dei vip, appena ricevuta la “visita” della polizia che voleva riportarlo in carcere per una nuova decisione presa dai giudici in seguito a delle dichiarazioni fatte nei talk show, ha reagito malissimo, cercando di tagliarsi le vene e di farsi del male. Oggi è in un ospedale psichiatrico dove sta facendo lo sciopero della fame e della sete. Il video molto toccante dell’uomo disperato è diventato virale e, come Corona sa fare bene, ha diviso l’Italia in due categorie.

C’è chi difende Fabrizio Corona e accusa l’accanimento della giustizia contro di lui. C’è chi afferma che il paparazzo meriti tutto questo. Selvaggia Lucarelli, come ben sappiamo, non è dolce di penna e ha affermato che Corona se l’è cercata, per poi accusare anche Massimo Giletti di averlo invitato a Non è l’Arena e avergli dato lo spazio di fare quelle affermazioni che hanno convinto i giudici a rinchiuderlo nuovamente, danneggiandolo. Il conduttore non ci sta e, nonostante sia la sua trasmissione quella indicata nei verbali, afferma che è un errore perché Corona aveva parlato di Nina Moric e di suo figlio da Barbara D’Urso.

Quindi, in studio, fa saltar fuori una fotografia di Selvaggia Lucarelli che bacia Fabrizio Corona sulla bocca al termine di un’intervista. Massimo Giletti afferma che quando Fabrizio Corona è stato ospite a Non è l’Arena insieme hanno salvato due ragazzi portandoli in una comunità: più che danneggiarlo gli avrebbe quindi dato una possibilità di riscatto. Poi si rivolge direttamente alla giornalista: “Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le Stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall’alto di che cosa? Beh, penso che avere un po’ di umiltà sarebbe importante.”

Selvaggia Lucarelli: “Giletti, sei solo una Barbara D’Urso che non ce l’ha fatta. Voto:1”

Ebbene, Selvaggia Lucarelli viene sminuita e da giornalista diventa alzatrice di palette nei programmi di Milly Carlucci. Come poteva reagire la donna dalla lingua più biforcuta d’Italia? Selvaggia tira fuori l’artiglieria pesante e, sulle sue pagine social, mostra Massimo Giletti in ogni occasione in cui lui stesso ha assunto il ruolo di soubrette: “Giletti ha replicato a una mia critica sul fatto che le apparizioni tv di Corona lo hanno danneggiato con una mia foto di 10 anni fa, fatta in una sorta di late show in cui ci fu un bacio scherzoso tra me e Corona. Aggiungendo che ‘alzo le palette a ballando’. Che bassezza”.

“Siccome sono una donna, non si risponde sul contenuto. Si va sulla foto del bacio che non c’entra nulla ma che allude a qualcosa che ha a che fare con la sfera sessuale, si va a svilire la professione omettendo il lavoro giornalistico e citando solo quello legato all’intrattenimento così da metterti nella casellina ‘soubrette’. Delegittimare, questo è lo scopo. Il tutto con giornalisti seduti lì, muti. O anzi, a spalleggiare, donne comprese”. Poi Selvaggia Lucarelli si vendica con le fotografie di Massimo Giletti: “C’è una soubrette anche dentro di lui.

È stato ballerino a Ballando con le stelle più di una volta, è stato giudice nel talent “Ciak si canta. Caro Giletti, alzo la paletta: voto 1. E quell’1 è giusto per un moto di dolcezza nei tuoi confronti: è dura essere una D’Urso che non ce l’ha fatta e aver dovuto ripiegare su uno show che vorrebbe essere giornalismo, ma che è un Pomeriggio 5 mascherato male. Lo capisco. Ti sono vicina. Non tanto da baciarti, però”. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

