Giletti provoca Speranza: Non è l’Arena mostra il Ministro da Fazio

Il conduttrice si chiede ancora il motivo per cui non riesce ad avere il Ministro della Salute nel suo talk show di La7 e questa volta manda in onda la diretta di Che tempo che fa

Massimo Giletti da settimane chiede risposte a Roberto Speranza, Ministro della Salute. Il conduttore vuole sapere il motivo per cui Non è l’Arena non riesce mai ad averlo in studio. Ed ecco che fa notare che, proprio in quel momento, si trova ospite da Fabio Fazio. Una vera e propria provocazione quella di Giletti, che apre la puntata di oggi – domenica 11 aprile 2021 – con l’intervento di Speranza a Che tempo che fa. Il giornalista fa presente, durante la sua diretta, che il Ministro della Salute non ha mai accettato di prendere parte al suo programma. Già qualche giorno fa Giletti faceva sapere al pubblico di aver invitato più volte Speranza in studio.

“Una volta è al mare, una volta in collina. Ministro ma perché scappa sempre?”, dichiarava il giornalista. Ora ribadisce il concetto e lo fa attraverso Che tempo che fa. “Noi non riusciamo mai ad averlo, invece ora è da Fazio”, così Giletti provoca Speranza nella nuova puntata di Non è l’Arena. Mostra alcuni secondi dell’ospitata del Ministro della Salute da Fazio, che intanto va in onda su Rai 3. Ma perché Giletti ci tiene così tanto alla presenza di Speranza nel suo programma? Da varie puntate, il conduttore del talk show di La 7 sta trattando il discorso riguardante il vaccino AstraZeneca e la pandemia del Covid-19.

Proprio per tale motivo, vorrebbe avere come ospite Speranza. Quest’ultimo darebbe delle risposte ai telespettatori. Infatti, oggi lo stesso Giletti afferma che vorrebbe porre delle domande al Ministro sul piano della pandemia. Spera di poterlo avere in studio, “ma non si facciamo illusioni”, aggiunge. Pur di averlo in studio, il conduttore si accontenta di mandare in onda una parte della puntata della trasmissione di Fazio.

Speranza accoglierà l’invito di Giletti? Dopo questa provazione, il Ministro non potrà di certo voltarsi dall’altra parte, una risposta al programma dovrà pur darla. Sembra che il giornalista non sia intenzionato a lasciarsi sfuggire l’opportunità di averlo come ospite nel suo talk show di La7.

Intanto, in videocollegamento nella puntata di oggi di Non è l’Arena vi è il senatore Gianluigi Paragone. Prende la palla al balzo e sostiene Giletti, rivelando di aver più volte fatto interrogazioni parlamentari a Speranza, alle quali non avrebbe mai ricevuto risposta. A detta di Paragone, il Ministro avrebbe paura “delle domande”.